Rumbo al Oscar 2026: cuándo fue la última vez que una película mexicana ganó el Premio de la Academia

Ya pasaron 7 años desde la última cinta mexicana nominada al Oscar | Foto: AFP

México fue un invitado recurrente a la entrega de los Premios Oscar de 2014 a 2019 gracias a los llamados “Tres Amigos“: Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu; sin embargo, han pasado siete años desde que una película mexicana fue nominada y premiada en la categoría de Mejor Largometraje Internacional.

Este domingo 15 de marzo, se llevará a cabo la edición número 98 de los Premios de la Academia, en donde Guillermo del Toro buscará imponerse en las categorías de Mejor Película y Mejor Guion Adaptado por “Frankenstein“, una cinta que no representa a la causa mexicana.

“ROMA”, la última vez que México ganó un Premio Oscar

Aunque Guillermo del Toro levantó el Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación por “Pinocho de Guillermo del Toro“, esta cinta fue una producción estadounidense y no representó a México en la entrega de 2023.

La última vez que una producción completamente mexicana compitió y triunfó en los Premios de la Academia fue en 2019, cuando Alfonso Cuarón irrumpió en la escena con “ROMA“, interpretada por Yalitza Aparicio.

En la edición 91 de la gala, realizada el 24 de febrero de 2019, la cinta mexicana se llevó la otrora categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa frente a cuatro candidatas de distintos países:

“Cold War” (Polonia) – Pawel Pawlikowski

“Cafarnaúm” (Líbano) – Nadine Labaki

“Werk ohne Autor” (Alemania) – Florian Henckel von Donnersmarck

“Manbiki Kazoku” (Japón) – Hirokazu Koreeda

“ROMA” también compitió en la categoría de Mejor Película y, aunque partía como una de las favoritas, perdió la contienda contra “Green Book“, dirigida por Peter Farrelly.

Cabe destacar que Alfonso Cuarón también recibió la estatuilla a Mejor Director y Mejor Fotografía, lo que convirtió a “ROMA” en la película mexicana con más estatuillas de todos los tiempos con tres premios de sus 10 nominaciones totales.

En aquella ocasión, Yalitza Aparicio fue nominada a Mejor Actriz y Marina de Tavira apareció en la terna para Mejor Actriz de Reparto; Olivia Colman y Regina King resultaron ganadoras en las respectivas categorías.

En 2024, México estuvo cerca de regresar a los Premios de la Academia con “Tótem“, cinta de la directora Lila Avilés que se quedó entre las 15 finalistas de aquel año y no llegó a la terna final.

“El Laberinto del Fauno”, otra ganadora mexicana en los Premios de la Academia

Solo tres películas de origen mexicano han logrado ganar la codiciada estatuilla dorada, y aunque “El Laberinto del Fauno” no ganó a Mejor Película de Habla No Inglesa, sí se llevó tres estatuillas en diferentes apartados técnicos en 2007:

Mejor Dirección de Arte – Eugenio Caballero y Pilar Revuelta

– Eugenio Caballero y Pilar Revuelta Mejor Cinematografía – Guillermo Navarro

– Guillermo Navarro Mejor Maquillaje – David Martí y Montse Ribé

Cabe destacar que la cinta que se desarrolla en la Guerra Civil de España, es una coproducción entre México y España, por lo que representó oficialmente a la causa mexicana. Además, significó que dos mexicanos levantaran la estatuilla: Eugenio Caballero y Guillermo Navarro.

Ese mismo año, “Babel” de Alejandro González Iñárritu logró siete nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película; sin embargo, esta fue una película estadounidense, por lo que no representó a México en aquella ocasión.

Gracias a dicho proyecto, la mexicana Adriana Barraza logró la nominación a Mejor Actriz de Reparto junto a nombres como Cate Blanchett, Abigail Breslin y Rinko Kikuchi; todas sucumbieron ante Jennifer Hudson por “Dreamgirls“.

Al final de la noche, “Babel” solo logró una estatuilla por Mejor Banda Sonora, a cargo del compositor argentino Gustavo Santaolalla, productor de álbumes como “Re” de Café Tacvba y “El Circo” de La Maldita Vecindad, entre otros.

“Centinelas del silencio”, el documental mexicano que triunfó en los Oscar

Aunque la ficha de “Centinelas del silencio” dice que es una producción estadounidense, se trató de un documental coproducido con México y, en 1971, se llevó dos Premios de la Academia:

Mejor Cortometraje

Mejor Documental Corto

El proyecto fue dirigido por el húngaro Robert Amram y el mexicano Manuel Arango; narrado por el actor mexicano Ricardo Montalban para la versión en español y el cineasta Orson Welles, responsable de la legendaria “Ciudadano Kane“, para la versión en inglés.

“Centinelas del silencio” habla sobre las ruinas del México prehispánico.

Otras películas mexicanas nominadas al Oscar a Largometraje Internacional

“ROMA” rompió una racha de nueve años consecutivos en los que México no tuvo representantes en los Premios Oscar en la categoría que actualmente se conoce como Largometraje Internacional.

En 2010, Alejandro González Iñárritu llevó la bandera tricolor a los Premios de la Academia con “Biutiful“, una coproducción entre México y España protagonizada por Javier Bardem; “Hævnen“, cinta danesa de Susanne Bier, se llevó la victoria.

“Biutiful” no solo logró dicha nominación, sino que también fue contemplada en la categoría de Mejor Actor gracias a la interpretación de Bardem.

Cuatro años antes, en 2007, Guillermo del Toro llegó a la terna definitiva de dicha categoría con “El Laberinto del Fauno“.México se quedó en la raya frente a “La vida de los otros”, cinta alemana de Florian Henckel von Donnersmarck.

Fue, precisamente, “ROMA” la encargada de cobrar revancha en nombre de “El Laberinto del Fauno” y Guillermo del Toro al vencer a Florian Henckel von Donnersmarck, quien contendió en 2019 con “Werk ohne Autor“.

En 2002, la polémica cinta “El Crimen del Padre Amaro” también representó a la industria mexicana en los Premios Oscar dentro de la categoría de Mejor Película de Habla No Inglesa.

La cinta de Carlos Carrera logró meterse a la terna final y perdió contra la alemana “En algún lugar de África“, dirigida por Caroline Link.

Dos años antes, en el 2000, el propio González Iñárritu logró su primera inclusión en esta categoría gracias a su ópera prima “Amores Perros“, que lucía como una fuerte contendiente y que terminó sucumbiendo ante “El Tigre y el Dragón” de Ang Lee.

Veinticinco años antes de la incursión de “El Negro“, en 1975, “Actas de Marusia” de Miguel Littin compartió la terna extranjera con “Dersu Uzala“, cinta del legendario Akira Kurozawa, quien terminó por llevarse dicha categoría.

Tres nominaciones al hilo para México de 1960 a 1962

En 1960, Roberto Gavaldón logró lo inesperado al consumar la primera nominación mexicana a Mejor Película Extranjera con “Macario“, protagonizada por Ignacio López Tarso y Pina Pellicer; el triunfo se quedó en manos del sueco Ingmar Bergman por “La fuente de la doncella“.

Un año después, Ismael Rodríguez repitió la hazaña con la nominación a “Ánimas Trujano (El hombre importante)“, perdiendo en 1961 contra la película sueca “A través del espejo“, de Ingmar Bergman, quien ganó dos años consecutivos.

Finalmente, México hizo historia en 1962 por lograr tres nominaciones al hilo gracias a “Tlayucan“, cinta dirigida por Luis Alcoriza y protagonizada por Julio Aldama; la francesa “Sibila“, de Serge Bourguignon, se llevó el triunfo aquel año.

Cintas mexicanas que fueron nominadas al Oscar en otras categorías

“Y tu mamá también“, una de las primeras obras de Alfonso Cuarón, no logró la nominación al Oscar por Mejor Película de Habla No Inglesa en 2002; sin embargo, fue nominada a Mejor Guion Original y perdió contra “Hable con ella” de Pedro Almodóvar.

Gael García Bernal parecía ser un amuleto de nominaciones, pues no solo formó parte de “Y tu mamá también” y “El Crimen del Padre Amaro“, sino que en 1996 participó en “De tripas, corazón“.

Dicho cortometraje mexicano, dirigido por Antonio Urrutia, fue nominado al Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje de Acción Real en 1996; perdió contra “Querido Diario” de David Frakel y Barry Jossen.

Mexicanos que han ganado el Oscar

La década de los años 2010 fue estelar para los cineastas mexicanos, quienes ganaron en la categoría de Mejor Director en cinco de seis ediciones desde 2014 hasta 2019:

2014 – Alfonso Cuarón por “Gravedad”

por “Gravedad” 2015 – Alejandro González Iñárritu por “Birdman”

por “Birdman” 2016 – Alejandro González Iñárritu por “El Renacido”

por “El Renacido” 2017 – Damien Chazelle por “La la land”

2018 – Guillermo del Toro por “La forma del agua”

por “La forma del agua” 2019 – Alfonso Cuarón por “ROMA”

Cabe destacar que solo “Birdman” y “La forma del agua” se llevaron el premio a Mejor Película; asimismo, de las seis películas por las que reconocieron a “Los Tres Amigos“, solo una era mexicana: “ROMA“.

Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu son algunos de los mexicanos que más premios de la Academia han acumulado:

Alejandro González Iñárritu – 5 : Mejor Película (2015), Mejor Dirección (2015 y 2016), Mejor Guión Original (2015) y un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible) en 2017

: Mejor Película (2015), Mejor Dirección (2015 y 2016), Mejor Guión Original (2015) y un Oscar especial por Carne y arena (virtualmente presente, físicamente invisible) en 2017 Alfonso Cuarón – 5 : Mejor Película en Lengua Extranjera (2019), Mejor Director (2019 y 2014), Mejor Fotografía (2019) y Mejor Edición (2014)

: Mejor Película en Lengua Extranjera (2019), Mejor Director (2019 y 2014), Mejor Fotografía (2019) y Mejor Edición (2014) Guillermo del Toro – 3: Mejor Película (2018), Mejor Dirección (2018) y Mejor Película de Animación (2023).

Además, esta seguidilla de inclusiones mexicanas en los Premios de la Academia dejó a un cuarto beneficiado de raíces mexicanas, Emmanuel “Chivo” Lubezki, quien ganó tres estatuillas seguidas por Mejor Fotografía:

En 2014 por “ Gravedad ” (Alfonso Cuarón)

por “ ” (Alfonso Cuarón) En 2015 por “ Birdman ” (Alejandro González Iñárritu)

por “ ” (Alejandro González Iñárritu) En 2016 por “El Renacido” (Alejandro González Iñárritu)

Es pertinente señalar que Cruz Antonio Contreras Mastache formó parte del equipo de animadores que trabajaron en “Spider-Man: Un nuevo universo“, película que obtuvo el Oscar a Mejor Película Animada en 2019.

A partir de ese año vino una debacle para las nominaciones a actores o creadores mexicanos; no obstante, en 2021, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés ganaron el Oscar a Mejor Sonido por “Sound of Metal“, de Darius Marder.

Dos años más tare, Guillermo del Toro logró regresar al escenario principal de los Premios Oscar con “Pinocho de Guillermo del Toro“, que ganó el galardón a Mejor Película de Animación en 2023.

Estos son el resto de mexicanos que han ganado al menos un Premio Oscar, de acuerdo con el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM):

Lupita Nyong’o , ganadora del Oscar a Mejor Actriz de Reparto por “ 12 Years a Slave ” en 2014.

, ganadora del por “ ” en 2014. Eugenio Caballero , ganador del Oscar a Mejor Diseño de Producción por “El laberinto del fauno” en 2007.

, ganador del por “El laberinto del fauno” en 2007. Guillermo Navarro , ganador del Oscar a Mejor Fotografía por “El laberinto del fauno” en 2007.

, ganador del por “El laberinto del fauno” en 2007. Beatrice De Alba , ganadora del Oscar a Mejor Maquillaje por “Frida” en 2003.

, ganadora del por “Frida” en 2003. Manuel Arango , ganador del Oscar a Mejor Cortometraje Documental y a Mejor Cortometraje por “Centinelas del silencio” en 1971

, ganador del por “Centinelas del silencio” en 1971 Anthony Quinn , ganador de dos premios Oscar a Mejor Actor de Reparto , por “ Viva Zapata! ” en 1952 y por “ Lust for Life ” en 1956.

, ganador de a , por “ ” en 1952 y por “ ” en 1956. Emile Kuri, ganador de dos premios Oscar a Mejor Diseño de Producción, por “The Heiress” en 1949 y por “Twenty Thousand Leagues Under the Sea” en 1954.

Fuente: FICM

Cabe destacar que, en 1974, el mexicano Gonzalo Gavira formó parte del equipo ganador del Oscar a Mejor Sonido por “El Exorcista“; sin embargo no está incluido en la lista ya que la estatuilla fue otorgado a los ingenieros de sonido de la película, Robert Knudson y Chris Newman, según el FICM.

Actores y actrices mexicanas con nominaciones al Oscar

En los 97 años de existencia de los Premios Oscar, solo una actriz nacida en México ha logrado ganar la estatuilla a Mejor Actriz; sin embargo, cinco intérpretes mexicanas han logrado entrar a diferentes ternas de la gala:

Yalitza Aparicio: Nominada a Mejor Actriz por “ROMA” (2018) en la edición 2019

Nominada a Mejor Actriz por “ROMA” (2018) en la edición 2019 Marina de Tavira: Nominada a Mejor Actriz de Reparto por “ROMA” (2018) en la edición 2019

Nominada a Mejor Actriz de Reparto por “ROMA” (2018) en la edición 2019 Adriana Barraza: Nominada a Mejor Actriz de Reparto por “Babel” (2006) en la edición 2007

Nominada a Mejor Actriz de Reparto por “Babel” (2006) en la edición 2007 Salma Hayek: Nominada a Mejor Actriz por “Frida” (2002) en la edición 2003

Nominada a Mejor Actriz por “Frida” (2002) en la edición 2003 Katy Jurado: Nominada a Mejor Actriz de Reparto por “Broken Lance (Lo que la tierra hereda)” en 1955

Por otro lado, solo un actor mexicano ha logrado meterse entre los nominados a Mejor Actor. Se trata de Demián Bichir, quien fue nominado a Mejor Actor por “Una vida mejor” en la edición 2012.

El miembro de la dinastía Bichir compartió la terna con el ganador Jean Dujardin, George Clooney, Brad Pitt y Gary Oldman.

La única actriz nacida en México que ha ganado un Oscar es Lupita Nyong’O, quien nació en la Ciudad de México en 1983 ya que sus padres, de origen keniano, se encontraban en el país durante su nacimiento; sin embargo, fue criada en Kenia.

También cabe destacar que Eugenio Derbez formó parte del elenco de “CODA“, ganadora a Mejor Película en la ceremonia de 2022, junto a Emilia Jones, Troy Kotsur y Marlee Matlin; no obstante, el mexicano no fue nominado a ninguna categoría.

