Lanzan primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday de Marvel

El “Cap” esta de vuelta en este nuevo avance. Foto: Gettyimages

Marvel Studios lanzó el primer tráiler oficial de “Avengers: Doomsday”, una de las producciones más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) por los fans. Tal como adelantaban diversas filtraciones, el avance confirma el regreso de Steve Rogers, personaje interpretado por Chris Evans, lo que ha generado conversación inmediata entre los seguidores de la franquicia.

El teaser fue revelado la mañana de este martes 23 de diciembre y corresponde al primero de cuatro avances que Marvel tendría preparados rumbo al estreno de la película, previsto para dentro de casi un año.

¿Qué revela el nuevo tráiler de Avengers: Doomsday?

El adelanto tiene una duración aproximada de 1 minuto con 21 segundos. En él, se observa aSteve Rogers recorriendo un trayecto con tonos cafés y una ambientación que remite a una época específica del pasado. Durante la secuencia, el Capitán América llega a su hogar, donde deja su característico traje junto a una maleta.

Posteriormente, la escena muestra a Rogers cargando a un recién nacido, momento en el que el personaje sonríe antes de que se revele su rostro. Tras ello, la pantalla se funde a negro para mostrar la leyenda: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”.

El teaser concluye con la aparición del póster oficial de la cinta, acompañado de un cronómetro que marca 11 meses y 24 días restantes para el estreno en cines, reforzando la expectativa en torno al proyecto.

Filtraciones y los otros avances de Doomsday

Aunque Marvel sólo ha publicado un teaser de manera oficial, filtraciones previas señalan que existen al menos tres avances adicionales. Dos de ellos estarían centrados en personajes clave como Thor y Doctor Doom, quien tendría un papel central en la nueva historia.

De acuerdo con reportes en redes sociales, estos clips llegaron a circular brevemente en internet; sin embargo, Marvel se habría encargado de eliminarlos rápidamente. Además, la compañía habría advertido con acciones legales contra quienes continúen compartiendo el material no autorizado.

