Enrique Iglesias y Anna Kournikova le dan la bienvenida a su cuarto hijo

Es la cuarta ocasión que son padres. Foto: Gettyimages

El cantante Enrique Iglesias y la extenista Anna Kournikova se convirtieron en padres por cuarta ocasión. La pareja, conocida por mantener su vida privada lejos del ojo público, compartió una imagen del recién nacido acompañado un mensaje y una imagen que causó furor en los fans.

“My shunshine”: Enrique Iglesias y Anna Kournikovan revelan que son papás por cuarta vez

Durante la noche de ayer, lunes 22 de diciembre, la pareja compartió en Instagram una fotografía que muestra al recién nacido envuelto en una franela de color blanco con rayas y un gorro que hace juego; a su lado se encuentra un peluche de oso perezoso que lo acompaña. La imagen va acompañada del mensaje “My Sunshine”, sin revelar el nombre ni el sexo del bebé.

De acuerdo con la información difundida, el nacimiento ocurrió el pasado 17 de diciembre de 2025. La imagen rápidamente generó reacciones entre seguidores y figuras del entretenimiento, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova han tenido una relación marcada por la discreción

Enrique Iglesias, de 50 años, y Anna Kournikova, de 44, mantienen una relación desde hace más de dos décadas. Desde el inicio, ambos han optado por un perfil bajo, evitando apariciones públicas y declaraciones sobre su vida personal. Esta postura también se ha reflejado en la manera en que han llevado sus etapas como padres.

En diciembre de 2017, la pareja sorprendió al anunciar el nacimiento de sus mellizos, Nicholas y Lucy. El embarazo se mantuvo completamente en privado, al punto de que la noticia se dio a conocer únicamente después del nacimiento de los bebés en Miami, ciudad donde residen. Para 2020, dieron la bienvenida a su tercer hijo.

Tras convertirse en padre, el cantante ha señalado en diversas entrevistas para medios locales, que su vida personal cambió de manera significativa. En 2018, confesó que viajar se volvió más complicado debido a la importancia que adquirió su rol como padre. Un año después, destacó que sus hijos se convirtieron en el centro de su vida y en un punto de equilibrio personal.

La historia de Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, cuando ella participó en el videoclip del tema “Escape”. Poco después iniciaron una relación. Kournikova se retiró del tenis profesional en 2003 tras una lesión de espalda, mientras Iglesias continuó con su carrera musical a nivel internacional.

Hasta el momento, no existe confirmación pública sobre un matrimonio entre ambos. Sin embargo, su compromiso principal ha sido formar una familia y mantener su vida privada fuera del foco mediático.

