Muere cocreador de “Call of Duty” tras impresionante accidente en un Ferrari

Muere cocreador de “Call of Duty”. Foto: Getty

Vince Zampella, el aclamado cocreador “Call of Duty”, falleció en un accidente automovilístico. Así confirmó este lunes el gigante de los videojuegos Electronic Arts.

De acuerdo la cadena local NBC4, el desarrollador y ejecutivo falleció el domingo mientras conducía su Ferrari por una pintoresca carretera al norte de Los Ángeles. Sus estudios crearon algunos de los videojuegos más vendidos del mundo.

¿Qué provocó el accidente del cocreador de “Call of Duty”?

“Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente sumergido”, declaró la Patrulla de Carreteras de California (CHP) en un comunicado sobre el accidente del cocreador de “Call of Duty”.

La CHP indicó que en el vehículo iban dos personas, donde el pasajero que iba en el asiento del copiloto salió despedido del vehículo y falleció a causa de las heridas.

Video el accidente

Teddy Tarantino, un usuario en Instagram, compartió el video del momento exacto en que el Ferrari del cocreador de “Call of Duty” salía a toda velocidad de un túnel, y poco después chocó.

En las imágenes sólo se puede ver que el vehículo pierde el control y se estrella directamente contra una barrera de hormigón. Luego de esto el coche deportivo se incendia y algunas personas en el lugar tratan de auxiliar a la persona que conducía el auto.

Vince Zampella y su carrera con “Call of Duty”

Zampella fue conocido por cocrear la franquicia “Call of Duty” y fundar Respawn Entertainment, el estudio responsable de “Titanfall”, “Apex Legends” y “Star Wars Jedi”.

Tras comenzar en la década de 1990 como diseñador de juegos de disparos, cofundó Infinity Ward en 2002 y ayudó a lanzar “Call of Duty” en 2003. Posteriormente, Activision adquirió su estudio.

Dejó Activision en circunstancias polémicas y fundó Respawn en 2010, que Electronic Arts adquirió en 2017.

En EA, finalmente se encargó de revitalizar la franquicia “Battlefield”, consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes de los juegos de disparos en primera persona modernos.

“Esta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron afectados por su trabajo”, declaró Electronic Arts en un comunicado.

Un comunicado de Respawn, publicado en la cuenta X de “Battlefield”, elogió a Zampella “por su entrega diaria, su confianza en sus equipos, su impulso a ideas audaces y su fe en Battlefield y en quienes lo desarrollan”.

Zampella “defendió lo que creía correcto para quienes estaban detrás de esos estudios y para nuestros jugadores, porque era importante” mencionó el comunicado.

