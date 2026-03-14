Ryan Gosling provoca furor en la alfombra roja de “Proyecto fin del mundo” en Antara y sorprende con su español

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Ryan Gosling en la Ciudad de México

Ryan Gosling provocó furor con su visita a la Ciudad de México para promocionar su cinta “Proyecto fin del mundo”. El actor caminó por la alfombra roja que tuvo lugar en Plaza Antara, Polanco, donde convivió con sus seguidores y leyó una carta en español.

“Por favor, disculpen mi español, estoy muy contento de estar aquí. México, espero disfruten este filme”, dijo entre aplausos y gritos desenfrenados de los cientos de personas que esperaron por horas para poder ver al actor de “Barbie”.

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Después de compartir varios momentos con los asistentes, Gosling entró a la proyección del filme y dirigió un mensaje al público, demostrando siempre una gran actitud y cariño por el público mexicano.

Más temprano el actor estuvo en el Papalote Museo del Niño en un evento cerrado para medios de comunicación donde profundizó sobre los retos que implicó dar vida a su personaje, un profesor convertido en astronauta que debe resolver el enigma de la extinción del sol.

Ryan Gosling fue al planetario del Papalote Museo del Niño

El actor asistió al planetario del Papalote Museo del Niño, en el Bosque de Chapultepec, donde habló sobre los retos que implicó darle vida a su personaje.

“Pasé mucho tiempo solo frente a la cámara con una crisis existencial que no recomiendo a nadie”, dijo Ryan Gosling.

Sobre este periodo, Gosling explicó que para la realización del filme pasó largos periodos aislado frente a la cámara, interactuando principalmente con imágenes del equipo de producción y una marioneta, lo que le recordó al confinamiento durante la pandemia de COVID-19.

Incluso, el actor confesó mientras filmaba llegó a sentir un vínculo con Rocky, una piedra alienígena, que en la cinta, le ayuda a salvar al universo.

“Me ayudó a descubrir mi identidad en este personaje y a desarrollar una amistad real con Rocky, fue una locura”.

También destacó que el proyecto le recordó a sus hijas, quienes aseguró fueron la fuente de su inspiración.

“Quería crear algo para mis hijas y para su generación, sin intentar asustarlos. Esto no implicaba negar que en el futuro habrá problemas o muchas cosas por resolver, pero era ofrecerles algo diferente”, expresó.

Tras la rueda de prensa, el museo entregó un reconimiento a Ryan Gosling, quien estuvo acompañado por los directores Phil Lord y Christopher Miller.

“El futuro no es algo que haya que temer, sino algo por descubrir”, dijo Gosling

¿De qué trata “Proyecto fin del mundo”?

La historia de “Proyecto fin del mundo” está basada en la novela “Project Hail Mary”, escrita por Andy Weir en 2020.

En la película, Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un biólogo científico que termina convirtiéndose en astronauta y que se transforma en la única esperanza de la humanidad ante un escenario que podría provocar el fin del mundo.

El “Proyecto fin del mundo” se estrena el próximo jueves 19 de marzo de este año en cines de México y Latinoamerica.

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