¿Cuáles fueron las películas mexicanas más taquilleras del año? | Fotos: Uno TV

Las 20 películas mexicanas más taquilleras de 2025 reflejan un año de recuperación para la industria cinematográfica nacional.

El periodista Edgar Apanco compartió a través de X el Wrapped del cine mexicano de 2025, en el que destacaron producciones de diversos géneros, como comedia, drama y terror, además de conciertos llevados a la pantalla grande.

¿Cuáles fueron las películas mexicanas más taquilleras de este 2025?

“Mesa de Regalos“, cinta protagonizada por José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez Navarro es la película mexicana más taquillera del año, según el listado creado por Apanco con base en los datos de Canacine Comscore.

El segundo lugar fue “Mirreyes vs Godínez: Las Vegas“, la tercera parte de una saga cómica que cuenta con las actuaciones de Regina Blandón, Diana Bovio, Daniel Tovar, Michelle Rodríguez y Christian Vázquez.

La animación se coló en el Top 20 de películas taquilleras mexicanas 2025 gracias a “Soy Frankelda“, película que ya llegó a HBO Max y que tiene una exposición en la Cineteca Nacional.

“¡Qué huevos, Sofía!” y “Mamá reinventada” completaron el Top 5 de las películas mexicanas con mayor recaudación en taquilla del año que recién termina.

El Top 20 completo de las películas mexicanas más taquilleras de 2025

En 2025 se contabilizaron 114 estrenos, cifra que, aunque significativa, no logró superar el récord alcanzado en 2018. Estas fueron las películas mexicanas más taquilleras en este 2025:

Mesa de Regalos Mirreyes vs Godínez: Las Vegas Soy Frankelda ¡Qué huevos, Sofía! Mamá reinventada Loco por ella Kenia Os: La OG No me sigas Desastre en familia Juan Gabriel: Mis 40 en Bellas Artes Tormento Batman Azteca: Choque de imperios Déjame estar con el Un cuento de pescadores: La maldición de la Miringua Autos, M%#a y Rocanrol Borrón y vida nueva Amores Perros 25 aniversario Lo que dice el corazón Corina El club perfecto

El periodista Edgar Apanco señaló que, hasta la fecha, 2018 fue el único año en el que se registró un número superior de estrenos nacionales en las salas de cine, destacándose como un récord difícil de superar.

Ganancias millonarias

En este contexto, las películas que se posicionaron en los tres primeros lugares de la taquilla nacional durante 2025 consiguieron un desempeño sobresaliente en las salas de cine, ya que, en conjunto, lograron superar los 258.5 millones de pesos en recaudación.

Estos títulos también lograron convocar a más de dos millones de espectadores, una cifra significativa que evidencia la recuperación gradual del cine mexicano y el creciente interés del público por las producciones nacionales.

