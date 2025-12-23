GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettymages

Vince Zampella, cocreador de la franquicia de videojuegos “Call of Duty”, perdió la vida tras un presunto accidente automovilístico ocurrido en una zona montañosa al norte de Los Ángeles, de acuerdo con información difundida por el medio estadounidense TMZ.

En las últimas horas, un video que muestra el momento exacto del incidente se hizo viral en redes sociales; sin embargo, portales estadounidenses como NBC News y TMZ también compartieron las imágenes del siniestro este lunes 22 de diciembre.

Video del accidente donde el cocreador de “Call of Duty” perdió la vida

De acuerdo con TMZ, el percance se registró en la autopista Angeles Crest, a la altura de Altadena, California, cuando un Ferrari rojo salió a gran velocidad de un túnel y, presuntamente, perdió el control.

En las imágenes, obtenidas también por dicho medio, se observa cómo el automóvil deportivo patina y se estrella contra las barreras de concreto ubicadas entre el borde de la carretera y las montañas de San Gabriel.

Segundos después del impacto, el vehículo se ve envuelto en una bola de fuego, lo que provoca que personas que se encontraban en la zona corrieran a auxiliar a los ocupantes. De acuerdo con las autoridades, dos personas viajaban en el automóvil al momento del accidente.

La Patrulla de Carreteras de California indicó que uno de los ocupantes salió despedido tras el choque, mientras que la otra persona, identificada como Vince, quedó presuntamente atrapada dentro del vehículo.

Aunque el video no muestra de manera explícita el rescate, se observa a transeúntes sacando a una persona de entre los restos del automóvil en llamas.

Vince Zampella y su carrera con “Call of Duty”

Zampella fue conocido por cocrear la franquicia “Call of Duty” y fundar Respawn Entertainment, el estudio responsable de “Titanfall”, “Apex Legends” y “Star Wars Jedi”.

Tras comenzar en la década de 1990 como diseñador de juegos de disparos, cofundó Infinity Ward en 2002 y ayudó a lanzar “Call of Duty” en 2003. Posteriormente, Activision adquirió su estudio.

Dejó Activision en circunstancias polémicas y fundó Respawn en 2010, que Electronic Arts adquirió en 2017.

En EA, finalmente se encargó de revitalizar la franquicia “Battlefield”, consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes de los juegos de disparos en primera persona modernos.

“Ésta es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos que se sintieron afectados por su trabajo”, declaró Electronic Arts en un comunicado.

Un comunicado de Respawn, publicado en la cuenta X de “Battlefield”, elogió a Zampella “por su entrega diaria, su confianza en sus equipos, su impulso a ideas audaces y su fe en Battlefield y en quienes lo desarrollan”.

Zampella “defendió lo que creía correcto para quienes estaban detrás de esos estudios y para nuestros jugadores, porque era importante”, mencionó el comunicado.

