Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

El lanzamiento del primer trailer de Avengers: Doomsday provocó una auténtica avalancha de reacciones entre los fans mexicanos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A pocas horas de su estreno, el tráiler se volvió tendencia en redes sociales como X, Facebook y TikTok, donde miles de usuarios compartieron teorías, memes y comentarios cargados de sorpresa y nostalgia.

El detalle que más revuelo causó fue la inesperada revelación de que el Capitán América “regresa” y, además, tiene un hijo, un giro que pocos veían venir.

Mexicanos reaccionan al primer avance de Avengers Doomsday

Desde los primeros segundos del avance, las sorpresas se dejaron ver por los fans. La figura del Capitán América se robó la conversación entre el público mexicano.

Aunque Steve Rogers se despidió del UCM en Avengers: Endgame, el tráiler sugiere su regreso, aunque no de la forma tradicional.

Para muchos fans, esto confirma la teoría de que Steve Rogers tuvo un hijo. Lo cual posiblemente habría sucedido en la línea temporal alterna en la que decidió quedarse con Peggy Carter.

Las redes sociales no tardaron en llenarse de comentarios con opiniones divididas. Mientras a muchos les agradó la idea de la aparición de Steve Rogers, otros expresaron su descontento ante lo que consideran una forma de “revivir a personajes muertos”

“Tuvo que regresar el mero mero; Marvel desesperado de todos sus fracasos sacó su última carta”. Estos fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en el tráiler del video tras su publicación.

Por otro lado, influencers como Javier Ibarreche mostraron una video reacción tras el lanzamiento. Mostrando su descontento con el avance

“Lamento mucho lo poquito que me emocionó ver esto. Por supuesto que la voy a ver, pero me va a dar mucho coraje que la cosa maravillosa que construyeron por 10 años me la desbaraten. Esto me emocionó bien poquito”

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Al finalizar el tráiler de la película, se muestra la fecha de estreno, prevista para el 18 de diciembre de 2026.

A pesar de las opiniones divididas en redes sociales, los fans coinciden en que esperan con ansias el estreno del filme. Desconocen qué sorpresas podría traer en esta ocasión.

