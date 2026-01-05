Timothée Chalamet y Kylie Jenner protagonizan romántico momento en los Critics Choice Awards 2026

GENERANDO AUDIO...

Kylie Jenner y Timothée Chalamet en los Critics Choice Awards | Foto: AFP

Timothée Chalamet ganó el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2026, tomando fuerza rumbo a la próxima edición de los Premios Oscar. Durante su discurso, agradeció a su pareja Kylie Jenner, quien le respondió con un “te amo” que fue captado por las cámaras.

Cabe destacar que ambos han salido juntos desde 2023 y, aunque al principio se ocultaron de los reflectores, ahora asisten a ceremonias de premios juntos, siendo una de las parejas del momento en Hollywood.

El tierno momento de Timothée Chalamet y Kylie Jenner

El discurso de Timothée Chalamet por su premio en los Critics Choice Awards se vio marcado por el agradecimiento a la modelo y socialité Kylie Jenner, quien es su pareja desde hace casi tres años.

“Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo, no podría hacer esto sin ti”. Timothée Chalamet

El momento romántico de la noche se vio aderezado cuando las cámaras captaron directamente a Jenner, quien respondió susurrando: “Te amo”.

Cabe destacar que ambos fueron vistos juntos y repartiendo muestras de cariño en el Barker Hangar de Santa Mónica, California.

Foto: AFP

Sin embargo, al igual que Leonardo DiCaprio, la pareja no pasó por la alfombra roja, sino que entraron directamente al recinto donde se llevaría a cabo la premiación.

Cabe destacar que Kylie Jenner también acompaño a su pareja en los Premios de Palm Springs, en donde recibió el Spotlight Award por “Marty Supreme“.

Foto: AFP

La pareja ha compartido la gira de prensa de “Marty Supreme”, incluyendo la alfombra roja por el estreno global de la cinta.

Fue en dicho evento donde ambos lucieron un par de atuendos naranjas a juego que se volvieron virales en redes sociales.

Foto: AFP

Un recuento a la relación de Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La relación de Kylie Jenner y Timothée Chalamet comenzó de manera discreta a principios de 2023, tras conocerse en un desfile de moda en París.

Aunque inicialmente se consideró un romance pasajero, la pareja confirmó los rumores con una aparición pública cargada de afecto en un concierto de Beyoncé en septiembre de ese año.

Desde entonces, han pasado de ser un vínculo inesperado para los fans a convertirse en una de las uniones más estables y mediáticas de Hollywood, logrando integrar sus mundos a pesar de provenir de industrias tan distintas como el cine de autor y el “reality TV”.

A lo largo de 2024 y 2025, la pareja consolidó su noviazgo asistiendo juntos a eventos de alto perfil, como los Globos de Oro y la premiere de la película “Marty Supreme“, donde incluso coordinaron sus vestuarios.

A pesar de los constantes rumores de ruptura, ambos han realizando viajes internacionales para apoyarse mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales y pasando tiempo de calidad con la familia de la empresaria.

Aunque evitan dar detalles en entrevistas, sus apariciones recientes confirman que siguen juntos y comprometidos, silenciando las especulaciones sobre cualquier distanciamiento.

¿Qué es “Marty Supreme”?

“Marty Supreme” es la biopic de Marty Reisman, un buscavidas convertido en campeón de ping pong, desde que empezó a jugar por apuestas en Manhattan hasta ganar 22 títulos importantes.

Timothée Chalamet interpreta a quien se convirtió en el más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, con 67 años.

Con el triunfo de este 4 de enero, el también protagonista de “Dune” y “Wonka” acumula su primer premio importante de la presente temporada de premios.

Además, su nombre empieza a resonar entre los favoritos a ganar el Premio Oscar por primera vez en su carrera.

Cabe destacar que el estreno de “Marty Supreme” en México está contemplado para el próximo 5 de febrero, según muestra la cadena Cinépolis.

