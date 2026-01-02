¡No todo es Disney! 6 películas de Studio Ghibli que puedes ver en Netflix

GENERANDO AUDIO...

Fundado el 15 de junio de 1985 por los directores Hayao Miyazaki e Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki, Studio Ghibli se ha consolidado como uno de los estudios de animación más influyentes del mundo.

Sus películas son reconocidas por abordar temas como la guerra, la naturaleza, el crecimiento personal y la pérdida, combinados con fantasía, una estética visual única y técnicas de animación que marcaron época.

No es casualidad que seis de sus largometrajes estén entre las 10 películas de anime más taquilleras de Japón, ni que dos de ellas hayan ganado el Premio Oscar a Mejor Película de Animación.

Con más de 20 títulos en su filmografía, producciones como “Susurros del corazón”, “Porco Rosso”, “Ponyo y el secreto de la sirenita” o “Kiki: Entregas a domicilio” se han convertido en favoritas del público de todas las edades.

Si buscas algo más que Disney para ver este fin de semana con tus hijos, o si quieres adentrarte por primera vez en el universo de Studio Ghibli, aquí te compartimos seis de sus películas que puedes encontrar en Netflix.

“La princesa Mononoke”

Dirigida por Hayao Miyazaki, “La princesa Mononoke” es una de las películas más poderosas y complejas de Studio Ghibli.

Ambientada en el Japón medieval, la historia sigue a Ashitaka, un joven guerrero que queda atrapado en el conflicto entre los humanos que explotan los recursos naturales y los dioses y espíritus que protegen el bosque, entre ellos San, conocida como la princesa Mononoke.

La cinta aborda temas como la relación entre el ser humano y la naturaleza, la violencia, el progreso y la convivencia, sin dividir el mundo entre “buenos” y “malos”.

Considerada un parteaguas en la filmografía de Miyazaki, fue un éxito de taquilla en Japón y ayudó a consolidar el prestigio internacional de Studio Ghibli.

“Mi vecino Totoro”

Estrenada en 1988, también dirigida por Hayao Miyazaki,es una de las películas más emblemáticas de Studio Ghibli y un clásico del cine animado.

La historia sigue a Satsuki y Mei, dos hermanas que se mudan al campo junto a su padre mientras su madre permanece hospitalizada. En este entorno rural, las niñas descubren a Totoro, un espíritu del bosque que representa la magia, la imaginación y la conexión con la naturaleza.

A diferencia de otras cintas del estudio, la película no se centra en un conflicto tradicional, sino en la vida cotidiana, la infancia y la manera en que los niños procesan la incertidumbre y el cambio.

Con el paso del tiempo, Totoro se convirtió en el símbolo oficial de Studio Ghibli y en un ícono cultural a nivel mundial.

“El increíble castillo vagabundo”

La historia sigue a Sophie, una joven sombrerera que es víctima de un hechizo que la transforma en una anciana, lo que la lleva a buscar una solución en el misterioso castillo ambulante del mago Howl.

Ambientada en un reino ficticio donde conviven la magia y la tecnología, la cinta está basada en la novela homónima de la escritora británica Diana Wynne Jones.

Más allá de su fantasía visual, la película aborda temas como el pacifismo, el amor, la compasión y el paso del tiempo, influenciada por la postura de Miyazaki contra la guerra.

Fue nominada al Premio Oscar como Mejor Película de Animación y se convirtió en una de las cintas japonesas más taquilleras de la historia.

“La tumba de las luciérnagas”

Estrenada en 1988 y dirigida por Isao Takahata, es una de las cintas más crudas y conmovedoras de Studio Ghibli.

Ambientada en Japón durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la cinta narra la historia de los hermanos Seita y Setsuko, quienes luchan por sobrevivir tras perder a su madre durante los bombardeos en la ciudad de Kōbe.

La película está basada en la novela semiautobiográfica de Akiyuki Nosaka, inspirada en sus propias vivencias durante la guerra.

Aclamada por la crítica internacional, la película ha sido considerada una de las obras más poderosas sobre el impacto humano de la guerra, destacando por su enfoque íntimo y emocional.

Aunque no está pensada para un público infantil, “La tumba de las luciérnagas” es una experiencia cinematográfica imprescindible que muestra una faceta distinta de la animación japonesa, alejada de la fantasía y centrada en la fragilidad, la pérdida y la resistencia humana.

“El niño y la garza”

Es la película más reciente de Hayao Miyazaki y una de las obras más personales de toda su filmografía. La historia sigue a Mahito, un niño de 12 años que, tras la muerte de su madre durante la guerra, se muda al campo con su padre y se ve arrastrado a un mundo extraño y simbólico por una misteriosa garza.

Aunque está inspirada en la novela “¿Cómo vives?” de Genzaburō Yoshino, la cinta presenta una historia original que funciona como una reflexión sobre la vida, el duelo y el crecimiento.

Considerada por la crítica como una de las películas más ambiciosas y metafóricas de Studio Ghibli, la cinta fue un éxito mundial y ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, además del Globo de Oro y el BAFTA.

Con música de Joe Hisaishi y una animación detallada y contemplativa, “El niño y la garza” se percibe como un testamento artístico de Miyazaki, ideal para quienes buscan una experiencia profunda, visualmente poderosa y emocionalmente compleja.

“El viaje de Chihiro”

Es considerada la obra maestra de Studio Ghibli y una de las películas animadas más importantes de todos los tiempos. La historia sigue a Chihiro, una niña de 10 años que queda atrapada en un mundo espiritual mientras intenta salvar a sus padres y encontrar el camino de regreso a casa.

A través de una narrativa fantástica, la cinta aborda temas como el crecimiento personal, la identidad, el trabajo y la pérdida, todo envuelto en un universo visual único.

La película fue un fenómeno mundial, se convirtió en la más taquillera en la historia del cine japonés durante casi dos décadas y ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, además del Oso de Oro en el Festival de Berlín.

Su animación artesanal, la música de Joe Hisaishi y su poderoso simbolismo la han consolidado como una experiencia obligada tanto para niñas y niños como para adultos.

