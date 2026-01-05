Jimmy Kimmel se burla y “agradece” a Donald Trump tras triunfar en los Critics Choice Awards

GENERANDO AUDIO...

Jimmy Kimmel no olvida a Donald Trump al ganar premio | Foto: AFP

Jimmy Kimmel, comediante y presentador de 58 años, fue reconocido por los Critics Choice Awards al mejor programa de entrevistas por “Jimmy Kimmel Live!“. Al momento de su discurso, no se olvidó de Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EE.UU.).

Cabe destacar que, en el transcurso de 2025, el programa del humorista fue sacado del aire de la cadena ABC tras una serie de comentarios al respecto de Charlie Kirk, aliado de Trump que fue asesinado en un evento en vivo.

Jimmy Kimmel no olvida a Donald Trump tras ganar premio

Al ganar el premio a Mejor Programa de Entrevistas, Jimmy Kimmel sacó un largo pergamino con agradecimientos y terminó reconociendo el papel de Donald Trump en su triunfo.

“Y sobre todo, quiero agradecer a nuestro presidente, Donald J. Trump, sin quien, esta noche nos iríamos a casa con las manos vacías”. Jimmy Kimmel

En medio de un fin de semana marcado por la intervención estadounidense en Venezuela, el conductor de televisión se mostró entusiasmado por el programa de este lunes para hablar de la actualidad.

“Gracias, señor presidente, por todas las cosas ridículas que hace día tras día. Han sido un par de semanas memorables, y estamos deseando volver a la televisión mañana por la noche para hablar de ellas. Gracias a todos.”

Además, cuando subió al escenario, bromeó: “Un premio FIFA de la paz hubiera sido mejor, pero esto también está bien”.

Esto en alusión al galardón que el presidente estadounidense se llevó en el pasado sorteo del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué pasó entre Jimmy Kimmel y Donald Trump?

El programa nocturno “Jimmy Kimmel Live!” fue suspendido de manera indefinida por ABC, propiedad de Disney, después de que el presentador hiciera polémicos comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk en septiembre de 2025.

La medida se produce tras el monólogo del lunes, donde Kimmel habló del presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, insinuando que podría tratarse de un republicano pro-Trump.

“La pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como algo distinto a uno de ellos y están haciendo todo lo posible para ganar puntos políticos con ello”, dijo.

A través de su red social, Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump celebró la suspensión del programa de Jimmy Kimmel.

“Buenas noticias para Estados Unidos. El Show de Jimmy Kimmel, que tenía índices de audiencia cuestionados, está cancelado. Felicitaciones a ABC por finalmente tener coraje de hacer lo que tenía que hacerse”, escribió.

No obstante, tras una pausa de una semana provocada por amenazas gubernamentales a las televisoras, consideradas por críticos como un ataque a la libertad de expresión, “Jimmy Kimmel Live” volvió al aire.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.