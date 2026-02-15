Yeri Mua denuncia que le poncharon las llantas a su camioneta pese a pagar en caseta de la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Yeri Mua es originaria de Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Yeri Mua, conocida influencer y cantante, sufrió un accidente en la Ciudad de México (CDMX), específicamente en el segundo piso del Periférico Norte, debido a que las llantas de su camioneta se poncharon.

¿Qué se sabe del accidente en el Periférico?

La cantante se dirigía al Palacio de los Deportes para ofrecer una presentación y, por ello, tomó el Periférico. Sin embargo, un conductor que iba delante de ella no pagó el peaje y se activaron los ponchallantas.

Yeri Mua señaló que ella sí pagó, pero aun así su camioneta resultó afectada:

“Se me poncharon las llantas en la subida del Segundo Piso, porque resulta que aquí los suichis de Ciudad de México pusieron una mam… que poncha, llantas. El pende… de adelante de mí, pues hagan de cuenta que le poncharon las llantas porque no pagó el tag, y yo sí pagué el tag y a mí me poncharon las llantas también”.

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió su amarga experiencia en el Periférico:

“Y si no llego al concierto del Malilla en el Palacio de los Deportes, pues también les pido que me repongan mi tiempo, ca… Me chinga… mi camioneta y se está haciendo un trafical por mi culpa, pero, yo no tuve la culpa”, expresó.

Mientras se resolvía el problema, Yeri Mua, en tono de broma, dijo que iba a subirse a una combi para llegar al Palacio de los Deportes:

“Quedé varada aquí en donde pasan las combis. ¡Una combi que vaya al Palacio de los Deportes!”

A pesar del incidente, la joven llegó a su destino gracias a que sus amigos llegaron a apoyarla y llevarla al lugar del concierto. En diversas fotos compartidas en sus historias de Instagram se pudo observar que finalmente logró llegar a tiempo.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento