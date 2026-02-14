En modo San Valentín: Pepe Aguilar comparte 3 canciones para dedicar este 14 de febrero

GENERANDO AUDIO...

Pepe Aguilar hizo sus recomendaciones en un video. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Pepe Aguilar compartió un video en sus redes sociales en el que recomendó tres canciones para que sus seguidores las dediquen a sus parejas en este Día de San Valentín.

Eligió los temas de su repertorio que, asegura, funcionan para diferentes momentos del amor: desde pedir perdón hasta reflexionar sobre una relación que no salió como se esperaba.

“Yo soy un cantante que siempre le ha cantado el amor, entonces puede ser una buena recomendación, mi recomendación para sus canciones de San Valentín”, dijo el cantante de regional este viernes.

Cabe mencionar que esta publicación aparece luego de los hechos de violencia registrados cerca de su rancho El Soyate, en Zacatecas.

“Perdóname”, para cuando faltan las palabras

El cantante arrancó su lista con “Perdóname”, tema lanzado en 1999. De acuerdo con el artista, esta canción resulta ideal para quienes buscan disculparse con su pareja, pero no encuentran la forma adecuada de hacerlo.

La letra transmite arrepentimiento y vulnerabilidad, elementos clave cuando el orgullo debe hacerse a un lado.

“Si no puedes decir perdóname, así que llegas con tu chava y no te sale, dale, pues, la canción y ya, perdóname”, explicó.

“Prometiste”, cuando el amor deja heridas

La segunda recomendación fue “Prometiste”, canción de 2011 que habla de promesas incumplidas y del vacío que dejan las ilusiones rotas.

Aguilar explicó que este tema conecta con quienes atraviesan una decepción amorosa, pero todavía guardan sentimientos. Es una opción para expresar lo que duele cuando las palabras no alcanzan.

“Prometiste está buenísima para el amor y la amistad, porque no todos los días del amor y la amistad está uno bien con su amor y con su amistad”, expresó Pepe Aguilar.

“Por mujeres como tú”, para el amor que no se decide

El listado lo completa “Por mujeres como tú”, éxito de 1998 que expone el conflicto interno de alguien enamorado que no logra tomar una decisión.

Con esta selección, el cantante propuso un recorrido por distintas etapas del amor: arrepentimiento, desilusión y reflexión.

“Que andas despechado, por mujeres como tú. Que andas muy contento, por mujeres como tú. Que andas muy enamorado, por mujeres como tú”, resaltó el intérprete.

