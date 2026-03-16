Lista completa de ganadores a los Premios Oscar 2026: “Una Batalla Tras Otra” es la máxima ganadora

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“Una Batalla Tras Otra” cerró la noche con broche de oro al ganar el Oscar a Mejor Película, además de llevarse el premio a Mejor Director, gracias al trabajo de Paul Thomas Anderson. La cinta fue una de las máximas ganadoras de la gala con seis reconocimientos en total.

Cabe destacar que Timothée Chalamet finalmente se quedó sin su ansiado Premio de la Academia tras sus polémicas declaraciones sobre el ballet y la ópera; finalmente, fue Michael B. Jordan el ganador.

Ellos fueron los ganadores de los Premios Oscar 2026 | Fotos: AFP

Los ganadores a las principales categorías de los Oscar 2026

Mejor Película

Oficialmente, “Una Batalla Tras Otra” es la Mejor Película del Año y fue reconocida en los Premios Oscar 2026. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Chase Infiniti y Sean Penn, además de Benicio del Toro, finalmente le da la gloria a Paul Thomas Anderson.

“Una Batalla Tras Otra” gana el Oscar a Mejor Película | Foto: AFP

Mejor Actor

Michael B. Jordan finalmente se llevó el Oscar a Mejor Actor por su papel como los gemelos de “Pecadores”. Finalmente. los dichos de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet cobraron factura a pesar de que fue el amplio dominador en toda la temporada de premios.

Mejor Actriz

Uno de los premios más cantados de toda la noche era el de Mejor Actriz a Jessie Buckley por su papel de “Hamnet“. En la película deChloe Zhao, interpreta a una madre que sufre por la salud y el futuro de sus hijos, enfrentando a su capacidad mágica de ver lo que pasará con su incapacidad de intervenir.

Mejor Dirección

Después de décadas, Paul Thomas Anderson finalmente gana el Oscar a Mejor Director, gracias a la cinta “Una Batalla Tras Otra“, una cinta que sigue a las pequeñas revoluciones diarias y a quienes las protagonizan.

Todos los ganadores en los Oscar 2026

Mejor Actriz de Reparto

Una noche histórica para el cine de terror, ya que Amy Madigan se llevó el Premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la tía Gladys en “Weapons“.

Mejor Película Animada

“Las Guerreras K-Pop” cumple con lo previsto, pues ganó el Premio Oscar a Mejor Película Animada, consolidándose como la gran dominante en toda la temporada de premios.

Mejor Cortometraje Animado

En Montreal, a principios del siglo XX, un chico pobre se enamora de una chica cuya tristeza se convierte en perlas. Él las vende a un prestamista despiadado, que ansía más. Tentado por la codicia, el chico debe elegir entre el amor y la fortuna. De eso trata “The Girl Who Cried Pearls“, la ganadora del Oscar a Mejor Corto Animado.

Mejor Diseño de Vestuario

“Frankenstein”, la más reciente película de Guillermo del Toro, recibió su primer Oscar de la noche gracias a Kate Hawley, quien recibió el premio a Mejor Diseño de Vestuario.

Mejor Maquillaje y Peinado

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey se llevaron el Oscar a Mejor Maquillaje por “Frankenstein“, dándole a la película de Guillermo del Toro su segundo galardón de la noche.

Mejor Elenco

La edición 98 de los Premios Oscar entregaron por primera vez el galardón a Mejor Elenco y Cassandra Kulukundis fue la primera reconocida de la historia en esta categoría por su elección del reparto en “Una Batalla Tras Otra“.

Mejor Cortometraje Live Action

Pocos lo esperaban, pero la edición 98 de los Premios Oscar tuvo un empate en la categoría de Mejor Cortometraje Live Action. Primero subieron los creadores de “The Singer” para recibir su premio y, acto seguido, los responsables de “Two People Exchanging Saliva” también recibieron su reconocmiento.

Esta es tan solo la séptima vez que una categoría termina en empate.

Mejor Actor de Reparto

Sean Penn no estuvo presente en los Premios Oscar 2026, pero ganó el reconocimiento a Mejor Actor de Reparto por su interpretación como un militar que lucha por pertenecer a un grupo de elite, peleando contra las decisiones de su pasado que lo marginan de sus sueños.

Mejor Guion Adaptado

A pesar de ser uno de los mejores guionistas de Hollywood, con trabajos como “Magnolia” y “Petróleo Sangriento”, Paul Thomas Anderson ganó su primer Oscar a Mejor Guion Adaptado con “Una Batalla Tras Otra“.

Mejor Guion Original

En la primera mitad de los Premios Oscar 2026, “Pecadores” lucía como la gran perdedora de la noche hasta que Ryan Coogler ganó el reconocimiento a Mejor Guion Original por “Pecadores“.

Mejor Diseño de Producción

La nueva cinta de Guillermo del Toro es una de las grandes ganadoras de la noche con tres estatuillas. Tamara Deverell y Shane Vieau recibieron el galardón a Mejor Diseño de Producción, agradeciendo al cineasta tapatío.

Mejores Efectos Visuales

Aunque no tuvo una gran cantidad de nominaciones, “Avatar: Fuego y Cenizas” no se irá de los Premios Oscar 2026 con las manos vacías, pues ganó el reconocimiento a Mejores Efectos Visuales.

Mejor Cortometraje Documental

“En este conmovedor cortometraje documental, un periodista y un fotógrafo retratan los dormitorios de chicos que perdieron la vida en tiroteos escolares”, dice la sinopsis de “All the empty rooms“, la ganadora del Oscar a Mejor Cortometraje Documental.

Mejor Largometraje Documental

Un profesor ruso documenta en secreto la transformación de la escuela de su pequeña ciudad de Rusia en un centro de reclutamiento de guerra durante la invasión de Ucrania. Eso es “Mr. Nobody Against Putin“, ganadora del Oscar a Mejor Largometraje Documental.

Mejor Banda Sonora Original

Ludwig Goransson, exitoso compositor de cintas como “Oppenheimer” y “Black Panther”, ganó el Premio Oscar a Mejor Banda Sonora Original por su trabajo en “Pecadores“.

Mejor Sonido

El mexicano José Antonio García competía en la categoría de Mejor Sonido con “Una Batalla Tras Otra”, pero dicho premio se quedó con “F1” gracias a Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo y Juan Peralta.

Mejor Edición

“Una Batalla Tras Otra“, cinta filmada en 75 mm y editada in situ, se llevó el premio a la Mejor Edición. De esta forma, la cinta de Paul Thoms Anderson reafirmó su dominio en la presente edición de los Premios de la Academia.

Mejor Fotografía

A pesar de contender con serias apuestas, como “Una Batalla Tras Otra” y “Frankenstein”, Autumun Durald Arkapaw se llevó el Oscar a Mejor Fotografía por su trabajo en “Pecadores“.

Mejor Película Internacional

“Valor Sentimental“, película noruega de Joachim Trier, venció a “El Agente Secreto” de Brasil. Este proyecto relata cómo el arte es capaz de somatizar los traumas. Cuenta con las actuaciones de Stellan Skarsgard, Renate Reinsve, Elle Fanning y más.

Mejor Canción Original

“Golden“, canción de “Las Guerreras K-Pop” cerraron el trámite y venció en la categoría de Mejor Canción Original. Este tema ganó en toda la temporada de premios y fue un éxito internacional durante la mayor parte de 2025.

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