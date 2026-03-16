Jimmy Kimmel critica a Melania Trump en los Oscar 2026

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De lado izquiero Kimmel; de lado derecho Trump y Melania.

El conductor Jimmy Kimmel lanzó una dura crítica contra la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, durante los Premios Oscar 2026, que se celebraron este domingo en Los Ángeles.

Kimmel, conocido por sus constantes comentarios contra Donald Trump, ironizó sobre el reciente documental de la esposa del presidente al describirlo como una película sobre “probarse zapatos en la Casa Blanca”.

Jimmy Kimmel, quien entregó el premio a Mejor Cortometraje Documental, habló sobre el papel de este tipo de producciones y señaló que muchos documentales se realizan asumiendo grandes riesgos personales. Explicó que algunos buscan educar al público, mientras que otros se enfocan en denunciar injusticias sociales, antes de hacer referencia al trabajo de la esposa de Donald Trump.

“También hay documentales donde uno pasea por la Casa Blanca probándose zapatos”, bromeó Kimmel, en una clara burla al documental “Melania”, estrenado a principios de 2026.

Además, el comediante ironizó sobre la posible reacción del presidente Donald Trump, al sugerir que podría estar molesto porque el documental de Melania no fue nominado a los Premios Oscar.

Sobre “Melania”, el documental

La producción sigue a Melania Trump durante los 20 días previos a la segunda investidura presidencial de Donald Trump.

“Melania” fue dirigido por Brett Ratner, cineasta conocido por películas como “X-Men: La decisión final” y “Dragón rojo”. La ciunta se estrenó en cines estadaunidenses el 30 de enero de 2026 y posteriormente llegó en marzo al catálogo de Amazon Prime Video.

Medios como El País han criticado la propuesta narrativa del documental. Entre los señalamientos destaca que gran parte del metraje consiste en voz en off de Melania Trump, que da la impresión de estar leyendo un guion. Según esas reseñas, uno de los pocos momentos espontáneos del filme ocurre cuando se le pregunta cuál es su canción favorita, a lo que responde “Billie Jean”, de Michael Jackson.

Mexicanos presentes en los Oscar 2026

Sobre los Oscar, el mexicano Guillermo del Toro también se ha robado los reflectores con su adaptación de “Frankenstein“, que ha conseguido tres galardones.

Hasta el momento, la cinta del tapatío ha sido una de las grandes ganadoras de la noche tras vencer en las categorías de Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Prodcucción.