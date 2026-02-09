Livia Brito sube fotos en la piscina y con sus perros tras vinculación a proceso

GENERANDO AUDIO...

Livia Brito luce despreocupada tras ser vinculada a proceso | Foto: Cuartoscuro

Livia Brito, actriz y modelo cubana de 39 años, compartió una serie de fotografías y videos unas horas después de que el periodista Carlos Jiménez diera a conocer su vinculación a proceso por el delito de falsedad de declaraciones en el caso de agresión contra el paparazzi Ernesto Zepeda.

La protagonista de telenovelas como “La Piloto” y “La Desalmada” es una usuaria activa de redes sociales e, incluso, compartió un post de Instagram un día antes de que se diera a conocer la resolución de un juez de la Ciudad de México.

Livia Brito se muestra despreocupada ante vinculación a proceso

Carlos Jiménez dio a conocer el viernes 6 de febrero que Livia Brito y su entonces pareja Yosmi Mariano Gedler Martínez fueron vinculados a proceso por su probable asociación del hecho que la ley señala como delito de falsedad ante autoridades.

Dos días más tarde, la actriz de “Infelices para siempre” subió dos imágenes a sus stories de Instagram. En la primera, aparece sentada frente a una piscina y en la segunda luce junto a sus siete perros.

La cubana acompañó sus stories con las canciones “Bronceador” de Maluma y “A Sunny Day” de Alysson Estopa, sin hacer mención de su situación legal.

Cabe destacar que, unas horas antes, compartió un video en el que presumió a dos de sus siete perros. Hasta el momento, no ha emitido declaraciones sobre su vinculación a proceso.

¿Qué es la vinculación a proceso en México?

En la Vinculación a Proceso el Juez de Control se pregunta si el Ministerio Público tiene un caso o no para iniciar formalmente un procedimiento, de acuerdo con el Gobierno de México.

“Si el Juez de Control dictamina que se vincula al proceso, durante la etapa de Investigación Complementaria, el Ministerio Público sigue reuniendo información relevante para presentar, ahora si, una acusación formal”. Gobierno de México

En el sistema penal mexicano, la vinculación a proceso es una etapa fundamental que asegura la protección de los derechos de los acusados y la integridad del proceso judicial, según el Despacho Integral Jurídico Martínez.

Los especialistas explican que la vinculación a proceso es una resolución judicial que determina la existencia de elementos suficientes para continuar un proceso penal en contra de una persona.

“Es importante destacar que esta etapa no implica una declaración de culpabilidad, sino que establece que las pruebas presentadas por el Ministerio Público justifican la continuación del juicio“, remata Jurídico Martínez.

¿Qué se sabe de la vinculación a proceso de Livia Brito?

El periodista mexicano compartió una constancia judicial, fechada el 4 de febrero de 2026, en la que la Séptima Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX determinó la existencia de elementos suficientes para continuar el proceso penal en contra de la actriz.

Carlos Jiménez informó que la denuncia fue presentada desde el año 2024 por el “paparazzi” Ernesto Zepeda, junto con la abogada Ángela Frías, luego de que la cubana presuntamente negara a la autoridad la agresión.

El documento señala que se revocó el auto de no vinculación a proceso, por lo que se vincularía a proceso a los imputados el 28 de enero de 2026.

“El 28 de enero de 2026 se vincula a proceso a las personas imputadas: Livia Brito Pestana y Yosmi Mariano Gedler Martínez, por su probable asociación del hecho que la ley señala como delito de falsedad ante autoridades”. Constancia judicial del PJCDMX

Por esta razón, el juez ordenó dar aviso a todas las partes para que planteen las solicitudes correspondientes y propongan el plazo para el cierre de la investigación complementaria, según se lee en el documento.

Además, las autoridades fijaron una audiencia para el 23 de febrero a las 12:00 horas (tiempo del Centro de México), para revisar el avance del caso.

Hasta el momento, ni Livia Brito ni el resto de los implicados han emitido declaraciones públicas tras darse a conocer la resolución judicial.

¿Por qué imputaron a Livia Brito?

La imputación se remonta al incidente de agresión contra el fotógrafo Ernesto Zepeda. La actriz habría mentido durante las etapas previas del juicio al negar haber golpeado al paparazzi y despojarlo de su equipo de trabajo, hechos por los cuales fue condenada anteriormente a pagar una indemnización superior al millón de pesos, de acuerdo con la revista Proceso.

Zepeda aclaró que, en esta instancia, el delito se persigue por el perjuicio ocasionado al Estado, ya que la falsedad se cometió durante un procedimiento judicial oficial.

“A quien le mintieron fue al Estado“, puntualizó el fotógrafo, quien ha mantenido una batalla legal de cuatro años contra la intérprete.

El afectado lamentó que el caso haya escalado a este nivel de gravedad por la negativa de Brito a hacerse responsable de los daños desde el principio.

Producto de este suceso, la actriz cubana Livia Brito fue citada por un juez de control para enfrentar una audiencia inicial en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México en 2024.

Esta comparecencia, programada para el 18 de julio de aquel año, respondía a su presunta participación en el delito de falsedad de declaración ante las autoridades, según informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

El proceso legal surgió de las investigaciones contenidas en la carpeta judicial 007/0937/2024, la misma que fue retomada este viernes por el periodista Carlos Jiménez.

