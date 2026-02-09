Claudia Sheinbaum da su opinión sobre el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

GENERANDO AUDIO...

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum de Bad Bunny en el Super Bowl? | Cuartoscuro-Reuters

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, destacó este lunes la participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX, la cual contó con la participación especial de Lady Gaga y que mostró las banderas de todos los países del continente americano para dar un mensaje de unidad.

A través de la Conferencia Matutina de este 9 de febrero, la Jefa del Ejecutivo reconoció el valor de que el cantante puertorriqueño hiciera su presentación completamente en español, siendo la primera vez que esto ocurre.

Claudia Sheinbaum reconoce a Bad Bunny en el Super Bowl LX

La presidenta de México consideró que la participación de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real de Bad Bunny, en el medio tiempo del Supertazón LX fue “muy interesante”.

“Muy interesante, ¿no? Que haya cantado en español en el Super Bowl y que el mensaje sea de unión de América, del continente americano”. Claudia Sheinbaum, presidente de México

La mandataria reconoció el valor simbólico del show de este domingo, celebrando también la idea de que el amor es el antídoto contra el odio.

“En efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor“, dijo este lunes desde Palacio Nacional.

Cabe destacar que, como parte del show de medio tiempo, Bad Bunny mostró el siguiente mensaje: “Lo único más poderoso que el odio es el amor“.



Imagen: AFP

Además, durante su presentación dijo “Dios bendiga a América“, antes de mencionar el nombre de todos los países del continente americano, desde Sudamérica, pasando por Centroamérica hasta Norteamérica.

“Menciona a todos los países al final de la canción, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, entonces habló de todo el continente americano. Muy interesante”, remató Claudia Sheinbaum este lunes.

Foto: Reuters

A Donald Trump no le gustó el show de Bad Bunny

Por el lado contrario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este domingo contra la fiesta que montó este domingo Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl, calificándola en redes sociales como una afrenta a la grandeza de Estados Unidos (EE.UU.).

“¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”. Donald Trump

El presidente de EE.UU. también criticó que “nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo” y calificó al perreo como un baile repugnante para los niños pequeños que lo vieron en todo el mundo.

“Este ‘espectáculo’ es una bofetada para nuestro país, que está estableciendo nuevos estándares y récords cada día, incluyendo el mejor mercado de valores y planes de jubilación de la historia”, destacó.

Donald Trump también aseguró que el show de medio tiempo del Super Bowl LX fue un desastre, adelantando excelentes críticas por parte de los falsos medios de comunicación que “no tienen idea de lo que está pasando en el mundo real”.

En punto de las 19:15 horas, Bad Bunny tomó el control de la conversación deportiva al posicionarse enfrente del escenario inspirado en varios aspectos de la cultura migrante.

Desde un laberinto que mostró varias profesiones empleadas por los migrantes (vendedores, albañiles, maquillistas, etc), pasando por “La Casita”, una calle inspirada en Nueva York/Puerto Rico, hasta una boda y coreografías masivas que unieron a los asistentes en un mismo ritmo.

En un poco más de 15 minutos, el “Conejo Malo” dio un show cuyo mensaje principal fue la unión, el amor y creer en uno mismo

Foto: Reuters

El espectáculo combinó sus mayores éxitos con momentos emotivos que atraparon al público desde el primer minuto cuando “Titi me preguntó” canción que ya era esperada por el público en las apuestas de su setlist empezó a sonar mientras el puertorriqueño agarraba un balón; posteriormente pasó por “Yo perreo sola”, “Safaera” y “Party”.

Mientras cantaba “Voy a llevarte a PR”, el “Conejo Malo” se cayó dentro de “La Casita” el icónico escenario de sus últimos conciertos. Sólo para mostrar que dentro de este spot que ha sido criticado anteriormente, vive una familia boricua, la cual se encontraba viendo el show.

Uno de los momentos que más llamó la atención del público fue cuando Bad Bunny rindió homenaje al reggueton antiguo al poner un fragmento de “Gasolina” de Daddy Yanke, haciendo que varios pensaran que él sería el invitado estrella.

Al momento que inició “Monaco”, Concho la icónica rama mascota del álbum ganador del Grammy apareció por unos segundos, solo para revelar en un escenario un poco más alejado a Lady Gaga, quien interpretó “Die With A Smile” junto a Benito en un ambiente muy caribeño; seguido de ello, Gaga sacó sus mejores pasos en “Baile Inolvidable”.

Tras la interpretación de “Nuevayol” y darle un premio a un niño migrante que hacía alusión a una versión infantil del cantante, la cámara enfocó a Ricky Martin, quien cantó “Lo que pasó en Hawaii”; desde hace horas, ya se rumoraba que el compatriota de Benito estaría en el escenario.

El show mostró una vez más los oficios de los latinos al coreografiar a bailadores a modo de electricistas mientras sonaba “El apagón” y Bad Bunny comenzaba a hondear la bandera de Puerto Rico.

La aparición de este estandarte significó el inicio del fin del show, pues poco después al ritmo de “Debi tirar más fotos”, comenzaron a aparecer banderas de todos los países de Latinoamerica, solo para finalizar en un abrazo no solo con sus invitados y bailarines, sino con el público al que Bad Bunny destacó que todos los países del continente forman América, no solo Estados Unidos.

