No fue Liam “conejo”, él es el niño al que Bad Bunny le dio su Grammy en el Super Bowl

Liam Ramos/ Bad Bunny.

Bad Bunny dio un show de Medio Tiempo lleno de sorpresas, emociones y escenas a recordar; entre estas quedó el momento en el que le dio un Grammy a una versión pequeña de él. Dicho hecho generó revuelo en redes sociales, pues varios internautas se empezaron a cuestionar quién era el niño que compartió cámara con el cantante.

En cuestión de minutos, las redes sociales comenzaron a llenarse de teorías sobre su identidad del menor que había recibido un premio al son de “Nuevayol”.

¿Quién es el niño que recibió un Grammy de Bad Bunny en el Super Bowl?

Aunque en un inicio se especuló en redes sociales que se trataba de Liam Conejo, (un niño latino de cinco años que fue detenido junto a su padre por autoridades migratorias en Estados Unidos durante un operativo reciente), el hecho fue desmentido.

Tras la ola de rumores, medios especializados como People y Entertainment Weekly aclararon la confusión e informaron que el menor que apareció en el escenario no es Liam Ramos, sino Lincoln Fox, un actor infantil con ascendencia argentina y egipcia que participó como parte del concepto creativo del espectáculo.

La confirmación llegó luego de que el propio niño publicara en su cuenta de Instagram un video del momento, acompañado del mensaje: “¡Recordaré este día por siempre!”, además de agradecer la oportunidad de compartir escena con Bad Bunny.

También mostró fotos del vestuario, el cual estuvo inspirado en imágenes reales de la infancia del cantante.

Captura de pantalla IG

Teniendo lo anterior en cuenta, se entiende que la presencia de este menor buscó representar al “Benito niño”, es decir, al artista cuando soñaba con dedicarse a la música. El gesto de entregarle el Grammy simbolizaba cerrar el círculo entre el pasado y el presente, el pequeño que soñaba frente al televisor y la estrella global que logró conquistar uno de los escenarios más grandes del mundo.

