Una boda real hasta gente árbol: los 7 detalles que no notaste del show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

¿Ya te habías dado cuenta de estos detalles? Foto: Reuters

Bad Bunny no solo dio un concierto en el Super Bowl LX; montó un espectáculo lleno de referencias culturales, símbolos latinos, curiosidades y mensajes sociales que muchos espectadores no alcanzaron a notar en la transmisión en vivo. Durante un poco más de13 minutos, el Levi’s Stadium se convirtió en una celebración que mezcló deporte, música, migración, familia y tradición, con escenas que iban mucho más allá del repertorio musical.

Entre bodas reales, comida mexicana, figuras internacionales y hasta personas disfrazadas de árboles, el “Conejo Malo” dejó pistas visuales en cada rincón del escenario. Aquí te contamos los siete detalles que quizá se te escaparon.

Top 7 curiosidades del show de Bad Bunny en el Super Bowl

1. Boxeadores reales representando a México y Puerto Rico

Durante los primeros minutos, el show mostró una pelea de box; la cual fue protagonizada por boxeadores reales, se trata de Emiliano “El General” Vargas y Xander Zayas, dos jóvenes promesas del deporte. Vargas, mexicoamericano e hijo del excampeón Fernando Vargas, mantiene récord invicto, mientras que Zayas es uno de los talentos más fuertes de Puerto Rico. Su presencia simbolizó la tradición boxística de ambos países.

2. El niño dormido sobre sillas

Uno de los momentos más discretos (pero también más simbólicos) ocurrió cuando las cámaras captaron a un niño acostado sobre varias sillas juntas, dormido en plena celebración, mientras Bad Bunny se acercaba a despertarlo con cuidado. La escena, que pudo parecer casual para parte del público, en realidad conectó de inmediato con miles de familias latinas, ya que retrata una estampa muy común en bodas, fiestas patronales y reuniones que se alargan hasta la madrugada.

En muchas celebraciones de México, Puerto Rico y otros países de Latinoamérica, los niños no se quedan en casa: forman parte de la convivencia. Cuando el cansancio llega, los adultos improvisan “camas” con sillas, chamarras o mesas para que descansen cerca, bajo la mirada de toda la familia.

3. Una boda real en pleno espectáculo

Aproximadamente a la mitad del espectáculo, el escenario cambió de ritmo para dar paso a una escena inesperada, una ceremonia de boda. Entre bailarines, músicos y una escenografía que simulaba una pequeña plaza al aire libre, un oficiante declaró oficialmente casada a una pareja vestida de blanco. Lo que muchos pensaron que era parte de la actuación resultó ser completamente real.

Tras el show, el mannager de Bad Bunny, confirmó a la prensa local que los novios sí contrajeron matrimonio durante el medio tiempo. Esto debido a que la pareja había invitado al ganado del Grammy a su boda, pero debido a la agenda, Benito les propuso que se casaran en el espectáculo.

4. Invitados sorpresa

El medio tiempo contó con apariciones de Lady Gaga y Ricky Martin como cantantes a lado Benito. No obstante, también hubo otros famosos en el escenario, se trató de Karol G, Cardi B, Pedro Pascal y Jessica Alba, quienes estuvieron de invitados en “La Casita”, la polémica residencia de los conciertos de su última gira.

5. Tacos, antojito gastronómico mexicano presente en el Super Bowl

Otro detalle que llamó la atención fue la presencia de un puesto de tacos funcionando en pleno escenario, algo poco común para un espectáculo de medio tiempo. Durante una de las transiciones, las cámaras mostraron al taquero Víctor Villa, fundador de Villa’s Tacos, preparando tortillas y sirviendo comida como lo haría cualquier noche en su negocio.

Más allá de lo gastronómico, el momento tuvo un peso simbólico; ya que la inclusión de un trabajador migrante cocinando en uno de los eventos más vistos del mundo fue interpretada por los usuarios como un reconocimiento al esfuerzo de quienes sostienen la cultura y economía local desde oficios tradicionales. Incluso Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador Michoacán (estado de donde era originario el taquero), celebró su participación, destacando que el sabor mexicano “no tiene fronteras”.

6. Bad Bunny bailando con Lady Gaga

Mientras Gaga interpretaba su tema, el puertorriqueño fue captado disfrutando y bailando la presentación, un momento espontáneo que los fans celebraron en redes.

La aparición de Lady Gaga como invitada sorpresa no fue casual ni improvisada. Aunque su participación encendió el Levi’s Stadium, algunos fans ya intuían la colaboración desde días antes, cuando ambos artistas coincidieron en los Premios Grammy 2026. Durante esa ceremonia, Bad Bunny y Gaga compartieron un momento cercano captado por cámaras.

7. La “gente árbol” y el mensaje migrante

En el show aparecieron personas disfrazadas de árboles, y aunque estas permanecían inmóviles o se movían lentamente entre el montaje, el significado se encontraba ahí, pues la imagen hacía referencia a la realidad que viven miles de migrantes en Estados Unidos, quienes en ocasiones deben esconderse para evitar redadas o deportaciones.

