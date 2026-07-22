Niegan amparo a Livia Brito y seguirá vinculada a proceso, Fiscalía la acusa por mentirle a una autoridad

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Livia Brito sigue vinculada a proceso | Foto: Cuartoscuro

Una jueza federal le negó el recurso de amparo a Livia Brito y quedó vinculada a proceso por el delito de falsedad de declaraciones en el caso del fotógrafo Ernesto Zepeda.

La Fiscalía de la Ciudad de México sostiene que la actriz habría proporcionado información falsa durante las diligencias relacionadas con la denuncia presentada tras el altercado ocurrido hace cuatro años con el fotógrafo Ernesto Zepeda, quien fue agredido por Brito y su expareja, Mariano Martínez, luego de que este les tomara unas fotografías sin su consentimiento.

La denuncia fue presentada desde el año 2024 por Zepeda, junto con la abogada Ángela Frías, luego de que la cubana presuntamente negara a la autoridad la agresión ocurrida en Cancún en 2020.

Los documentos que confirman la negación del amparo fueron compartidos por el periodista Carlos Jiménez, quien subió la resolución a sus redes sociales.

LE NIEGAN AMPARO a LIVIA BRITO @liviabritoof

Una jueza federal le negó el recurso con el cual sus abogados buscaban librarla de la acusación de Falsedad ante la Autoridad.

Con el fallo, se confirma q Brito está Vinculada a Proceso.@FiscaliaCDMX la acusa de mentir ante una… pic.twitter.com/rmFRClIlE8 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 22, 2026

¿Por qué imputaron a Livia Brito?

La imputación se remonta al incidente de agresión contra el fotógrafo Ernesto Zepeda. La actriz habría mentido durante las etapas previas del juicio al negar haber golpeado al paparazzi y despojarlo de su equipo de trabajo, hechos por los cuales fue condenada anteriormente a pagar una indemnización superior al millón de pesos, de acuerdo con la revista Proceso.

Zepeda aclaró que, en esta instancia, el delito se persigue por el perjuicio ocasionado al Estado, ya que la falsedad se cometió durante un procedimiento judicial oficial.

“A quien le mintieron fue al Estado“, puntualizó el fotógrafo, quien ha mantenido una batalla legal de cuatro años contra la intérprete.

El afectado lamentó que el caso haya escalado a este nivel de gravedad por la negativa de Brito a hacerse responsable de los daños desde el principio.

Producto de este suceso, la actriz cubana Livia Brito fue citada por un juez de control para enfrentar una audiencia inicial en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México en 2024.

Esta comparecencia, programada para el 18 de julio de aquel año, respondía a su presunta participación en el delito de falsedad de declaración ante las autoridades, según informó la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX).

Y es que sus testimonios iniciales, la celebridad negó categóricamente su presencia en el lugar de los hechos y rechazó cualquier participación en el ataque contra el periodista.

Las investigaciones posteriores con cámaras de seguridad y testigos presenciales desmintieron la versión de la artista.

El proceso legal surgió de las investigaciones contenidas en la carpeta judicial 007/0937/2024, la misma que fue retomada este viernes por el periodista Carlos Jiménez.

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