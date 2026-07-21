Marc Anthony y Nadia Ferreira dan la bienvenida a su hija Myla

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La paraguaya dio a luz a su segunda hija. Foto: AFP

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija y presentaron por primera vez a la pequeña Myla a través de una publicación en redes sociales.

El cantante y la modelo paraguaya compartieron dos fotografías en blanco y negro con las que dieron la bienvenida a la recién nacida y mostraron la felicidad que viven tras convertirse nuevamente en padres.

Así fue la primera foto de Myla

En la primera imagen aparece la familia reunida, Marc Anthony y Nadia Ferreira posan junto a sus hijos, mientras Marcos, su primogénito que cumplió tres años recientemente, sostiene por primera vez a su hermana menor Myla.

La segunda fotografía muestra las manos de los cuatro integrantes de la familia unidas alrededor de la bebé, una imagen con la que simbolizaron esta nueva etapa.

Junto a las fotografías escribieron un: “qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes”.

El nombre de la bebé fue un secreto hasta su nacimiento

Aunque la pareja confirmó desde enero que esperaba una niña, decidió mantener en privado el nombre de la bebé durante todo el embarazo.

La única pista llegó en junio, durante el baby shower donde la decoración incluía una gran letra “M”, lo que despertó especulaciones entre sus seguidores, con el anuncio del nacimiento se confirmó que la pequeña se llama Myla.

Cabe destacar que Nadia Ferreira anunció que estaba embarazada el pasado 28 de enero, una fecha significativa para la pareja porque también celebraba su tercer aniversario de bodas.

En ese momento compartió una fotografía junto a Marc Anthoomentos del embarazo con sus seguidores, hasta que finalmente dieron la bienvenida a Myla, la nueva integrante de la familia.

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