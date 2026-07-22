¿Quién era Adriana García, influencer que murió por presunta cirugía estética?

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La empresa Drop shop confirmó la muerte de la influencer. Foto: @dropshopmx

La influencer sinaloense Adriana García murió este este 21 de julio de 2026 a los 30 años en Culiacán, Sinaloa. La noticia fue confirmada por la empresa con la que colaboraba, Drop Shop, a través de un comunicado en sus redes sociales.

De manera preliminar, trascendió que la joven habría fallecido tras someterse a una cirugía estética. Sin embargo, serán las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Sinaloa las que determinen las causas del deceso y, en su caso, si existió alguna responsabilidad. Pero quién era esta creadora de contenido.

¿Quién fue Adriana García, influencer que murió por presunta cirugía estética?

Adriana García era conocida por compartir contenido sobre moda, maquillaje y estilo de vida en redes sociales.

Sumaba más de 92 mil seguidores en total. Tenía más de 44 mil en Instagram y superaba los 45 mil en TikTok, donde realizaba dinámicas interactivas donde regalaba artículos al público.

Además, era colaboradora de Drop Shop, una firma que vende artículos deportivos edición limitada y relojes de lujo en Culiacán.

También subía videos siguiendo tendencias y mantenía una comunicación constante con su comunidad.

Su última publicación del 1 de julio (de un viaje a Los Cabos) se llenó de miles de comentarios de luto. Los usuarios destacan mensajes como “era muy bella y joven” y desean “pronta resignación para su familia”.

Autoridades investigan la muerte de la influencer mexicana

Sobre el fallecimiento de la influencer, el secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, informó que la dependencia estatal no participa en la investigación ministerial y que corresponde a la Fiscalía esclarecer lo ocurrido.

Sin embargo, recordó que las cirugías estéticas, como cualquier procedimiento quirúrgico, conllevan riesgos que deben ser informados previamente a los pacientes mediante el consentimiento correspondiente. Asimismo, indicó que será el médico tratante y las personas involucradas quienes deberán aportar la información necesaria para el desarrollo de las investigaciones.

Sobre la clínica donde presuntamente fue realizada la intervención, González Galindo aseguró que el establecimiento se encuentra regulado y cumple con la normatividad vigente.