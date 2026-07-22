Los Latin Grammy sí se realizarán en México, adelanta Manuel Abud en showcase en CDMX

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Alfombra roja del Showcase de Mejor Nuevo Artista de Latin Grammy, UNOTV

En la más reciente entrega de los premios Latin Grammy, que reconocen lo mejor de la música latina, brasileña e iberoamericana, la ganadora de la categoría a Mejor Nuevo Artista fue la mexicana Paloma Morphy, quien fue protagonista del showcase para reconocer la categoría y su proyecto en el Lunario del Auditorio Nacional, donde se dieron cita decenas de famosos de la industria musical, pero también de la televisión y el cine. Los encargados de completar el menú musical fueron los de Reik, que en 2005 destacaron en esa categoría en los galardones.

En entrevista, el CEO de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud, reiteró el interés de la asociación de poder realizar los premios en el país, aunque no aseguró que esto pudiera ocurrir en la Ciudad de México, y no descartó que la semana del Latin Grammy se pueda realizar en algún estado del interior de la República.

Entre las celebridades que desfilaron por la alfombra roja de este evento destacó la ganadora Paloma Morphy, quien reveló que se está preparando para un nuevo disco, el cual saldrá bajo el sello de una disquera internacional luego del éxito que representó su primer disco, “Au”. Paloma afirmó que se encuentra tomando clases de baile y de canto para mantenerse dentro del gusto de sus seguidores y no decepcionarlos.

A su paso por la alfombra, María León adelantó que ya se viene su proyecto musical, en el cual se enfocará en su “lado villano” ante los comentarios que existen en su contra, y dijo que si querían conocer su lado malo, ahora lo tendrán.

En tanto, Paty Cantú también dijo que tendrá un nuevo EP muy pronto y recordó su paso por el programa “La Delantera”, en el cual estuvo compartiendo créditos con el periodista deportivo Alberto Lati, a quien consideró un referente enorme y un maestro para la cobertura del mundial que realizó para Claro Sports.

Fueron tres celebridades las que se desmarcaron de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, que comienza el próximo domingo. La primera fue Karla Díaz, quien reconoció que ha sido invitada al proyecto, pero descarta integrarse porque considera que le gusta su espacio y no podría encerrarse con un grupo de compañeros de trabajo; una postura con la que coincide Érika Buenfil, quien también ha sido invitada, pero de momento no considera que sea una opción.

El tercero fue Aarón Mercury, quien dijo que no ha sido invitado a participar en ninguna actividad de La Casa de los Famosos en su próxima temporada, a pesar de haber sido el segundo lugar de la edición pasada.

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