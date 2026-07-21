Muere actriz de Godzilla vs Kong en un accidente automovilístico a los 19 años

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Kaylee Hottle, murió en un accidente de auto Foto: Getty

La actriz Kaylee Hottle perdió la vida a los 19 años de edad en un accidente automovilístico ocurrido en Maryland, Estados Unidos. Su papá confirmó la noticia este martes 21 de julio en redes sociales con un mensaje en lenguaje de señas.

Kaylee fue parte de las películas Godzilla vs Kong y Godzilla y Kong: el nuevo imperio.

“Estoy tomando un vuelo que nunca creí tomar”, dijo el padre de la joven, quien viaja para recuperar el cuerpo de su hija desde Texas, fue durante una transmisión en vivo desde Facebook donde mencionó que se enteró del percance y posteriormente las autoridades le informaron que el corazón de su hija se detuvo rumbo al hospital, menciona TMZ.

Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong

Kaylee Hottle, la actriz que participó en las cintas Godzilla vs Kong y Godzilla y Kong: el nuevo imperio, a quien muchos recuerdan como la niña que logra comunicarse con Kong en la historia, perdió la vida en un accidente automovilístico.

Su padre, Joshua Hottle, informó que el percance tuvo lugar en Maryland, por lo que él viajará desde Texas para reclamar el cuerpo.

Asimismo, la Escuela para Sordos donde Kaylee estudiaba publicó un mensaje confirmando su muerte.

En la publicación, que estaba acompañada de una foto de la joven, se puede leer: “Con profunda tristeza compartimos la desgarradora noticia de que una de nuestras estudiantes de último año de TSD, Kaylee Hottle, falleció trágicamente ayer en un accidente automovilístico en Frederick, Maryland”.

En el mismo comunicado piden respeto para la familia de la joven actriz. De igual forma, se puntualiza que se desconocen mayores detalles sobre las causas del fatal accidente.

Kaylee Hottle en la cinta ‘Godzilla vs Kong’ Foto: AFP

¿Quién fue Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle fue una joven actriz que formó parte de las películas Godzilla vs Kong (2021) y Godzilla x Kong: The New Empire (2024), donde dio vida al personaje de Jia, una huérfana sorda que logra comunicarse con Kong y es cuidada por la Dra. Ilene Andrews.

La jovennació en Atlanta, Georgia, el 1 de mayo de 2007. Comenzó su carrera formando parte de comerciales que buscaban concientizar y promover el apoyo a la comunidad sorda, según informó Variety, ya que sus padres también son sordos.

Kaylee se encontraba estudiando el último año en la Escuela para Sordos de Texas, donde participó en el equipo de atletismo.

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