Luisito Comunica se disculpa con ARMY tras criticar a BTS en final del Mundial 2026

GENERANDO AUDIO...

Luisito Comunica se disculpa con ARMY Foto: Getty | Reuters

Luisito Comunica se disculpó con el fandom de BTS después de publicar en sus historias de Instagram que durante la final del Mundial no hubo emoción cuando apareció el grupo de K-pop en el show del medio tiempo.

Por esto, en un nuevo video expresó que lamenta los comentarios realizados y aseguró sentir miedo por las amenazas que ha recibido.

Luisito Comunica se disculpa tras comentarios sobre BTS

El creador de contenido Luisito Comunica estuvo en el estadio de Nueva York durante la final del Mundial 2026, donde mencionó que no hubo emoción entre los asistentes con la participación de BTS durante el show del medio tiempo.

“Está bien chistoso, se nota que estamos en un evento de fans de futbol, o sea, acaba de salir el de BTS y no veo a nadie emocionado realmente”. Luisito Comunica

Tras esto, el propio influencer publicó un nuevo video en sus historias, donde mencionó que hablar de BTS y de su participación en la final fue un error.

“Los saludo esta mañana un tanto aterrado, que esa es la palabra. Tengo miedo, no es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome porque ayer cometí el error, okay, el error de acudir a un evento deportivo de balompié, de fútbol, en donde estaba presentándose la sensación de banda surcoreana BTS”. Luisito Comunica

El creador de contenido explicó que, tras la publicación de su opinión sobre los artistas del medio tiempo del Mundial, especialmente sobre BTS, comenzó a recibir amenazas que afirma fueron graves, por lo que pidió una disculpa a sus seguidores, conocidos como ARMY.

“Integrantes del ARMY, del fandom de BTS que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, que claramente todos en este estadio estaban muy emocionados de lo que estaba pasando, claramente todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón”. mencionó el creador de contenido en su video.

Ante esto, Luisito Comunica finalizó puntualizando que es fan de BTS y que no tuvo intención de criticar al grupo. Aunque la historia ya desapareció de su perfil, muchos usuarios la han publicado en redes sociales como TikTok, donde los comentarios se dividen entre quienes critican y quienes mencionaba que el influencer no mencionó nada malo.

¿Cómo fue la participación de BTS en la final del Mundial 2026?

Tras la aparición de Madonna y los Muppets, en las pantallas del estadio apareció el icónico baile vikingo de los aficionados de Noruega, mientras el escenario se preparaba para la llegada de Jimmy y J-Hope, integrantes de BTS, quienes interpretaron “Dynamite”.

BTS performs "Dynamite" at the FIFA #WorldCup Final Halftime Show



(via FOX) pic.twitter.com/wYmvwYwKX9 — Variety (@Variety) July 19, 2026

El público se levantó para cantar al ritmo del grupo surcoreano, mientras los idols lucieron sudaderas y pantalones cargo con una estética inspirada en el estilo K-pop.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.