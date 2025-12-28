Lucía Méndez sorprende con su rostro rejuvenecido; ¿qué le pasó?

GENERANDO AUDIO...

Lucía Méndez sorprendió en redes sociales al lucir más joven. Foto: Cuartoscuro

La actriz y cantante mexicoestadounidense Lucía Méndez volvió a acaparar la atención del público tras aparecer con un aspecto visiblemente rejuvenecido en redes sociales. Las imágenes se viralizaron rápidamente y desataron una ola de comentarios sobre el rejuvenecimiento.

¡Irreconocible! Lucía Méndez aparece rejuvenecida en redes sociales

A través de sus historias de Instagram, la artista compartió recientemente una fotografía junto a la conductora Galilea Montijo, acompañada de un mensaje navideño mensaje: “Gali, es un placer estar contigo, ¡feliz Navidad!”.

En la imagen, Méndez luce un elegante vestido en tonos negro y rojo que le hace lucir su escultural figura; pero lo que más llamó la atención fue su rostro, que parece reflejar entre 45 y 50 años, a pesar de que la cantante tiene 70 años.

La publicación rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando una lluvia de comentarios en plataformas digitales. Mientras algunos seguidores celebraron su nueva imagen, otros expresaron curiosidad por los posibles procedimientos estéticos detrás de este rejuvenecimiento.

Cabe destacar, que aunque Lucía Méndez reposteo la foto en su Instagram recientemente, las imágenes fueron tomadas originalmente el 7 de noviembre cuando la cantante fue a un programa de televisión protagonizado por Galiea Montijo.

Por otra parte, la actriz no ha revelado detalles hasta el momento, sobre los tratamientos o procedimientos que podrían haber contribuido a su aspecto renovado. Sin embargo, su transformación reavivó el interés en los avances de la estética facial, y volvió a colocarla en el centro de la conversación pública mexicana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.