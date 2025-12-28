GENERANDO AUDIO...

Brigitte Bardot, fotos y frases de la ahora activista. Foto: Getty Images

Brigitte Bardot, actriz francesa, figura del cine internacional y activista por los derechos de los animales, falleció a los 91 años este domingo por la mañana en su residencia de La Madrague, ubicada en Saint-Tropez, en el sur de Francia, informó la Fundación Brigitte Bardot en un comunicado remitido a la AFP.

“La Fundación Brigitte Bardot anuncia con inmensa tristeza el fallecimiento de su fundadora y presidenta”, indicó la organización, que precisó que la actriz murió en su domicilio, donde residía desde hace décadas, alejada de la vida pública y del estrellato cinematográfico.

La noticia generó reacciones inmediatas en Francia. El presidente Emmanuel Macron expresó en la red social X que Francia “llora la pérdida de una leyenda del siglo”. La ministra de Cultura, Rachida Dati, también rindió homenaje y la describió como “un icono entre los iconos”. A estos mensajes se sumó Marine Le Pen, líder del partido Agrupación Nacional, quien destacó su figura como “libre e indomable”.

Brigitte Bardot y su legado en el cine

Brigitte Bardot fue una de las figuras más reconocidas del cine francés del siglo XX. Protagonizó cerca de medio centenar de películas y alcanzó fama internacional con cintas como “Y Dios creó a la mujer” y “El desprecio”, que la convirtieron en un referente cultural más allá de la pantalla.

Su imagen influyó en la moda y en la percepción de la feminidad durante las décadas de 1950 y 1960. Asociada a la proyección internacional de Saint-Tropez, Bardot también contribuyó a consolidar la fama de destinos como Buzios, en Brasil.

En 1973, antes de cumplir 40 años, tomó la decisión de retirarse definitivamente del cine, alejándose de los rodajes y de la exposición mediática que había marcado su carrera.

De actriz a defensora de los animales

Tras su retiro, Bardot centró su vida en la defensa de los animales, una causa que asumió de forma activa y permanente. En 1986, creó la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual impulsó campañas contra el maltrato animal y la caza, además de promover la protección de especies salvajes y domésticas.

Desde sus residencias en el sur de Francia, dedicó gran parte de su tiempo a esta labor, convirtiéndose en una de las voces más visibles del activismo animal en Europa.

Una figura pública marcada por la controversia

En sus últimos años, Brigitte Bardot estuvo alejada del cine, pero no del debate público. Sus declaraciones sobre política, migración y prácticas relacionadas con la caza generaron polémica y, en algunos casos, derivaron en condenas judiciales por difamación.

A pesar de ello, continuó expresando sus posturas de manera pública. En octubre, publicó en Francia el libro “Mon BBcédaire”, donde escribió: “La libertad es ser uno mismo, incluso cuando incomoda”.

Con su fallecimiento, Francia despide a una figura que marcó el cine, la cultura popular y el activismo animal durante más de medio siglo.

