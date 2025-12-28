Las mejores películas comerciales de 2025 según Rotten Tomatoes

GENERANDO AUDIO...

Desde Kpop Demon Hunsters hasta Una batalla tras otra. Foto: Gettyimages

2025 fue un año lleno de estrenos que sorprendieron a críticos y público; desde animaciones encantadoras hasta thrillers que ponen los pelos de punta, es por ello que Rotten Tomatoes trae una lista de mejores películas que no puedes perderte. En Unotv.com, te presentamos las películas comerciales más aclamadas, organizadas de menor a mayor puntuación, para que descubras tus próximos favoritos.

¿Cuáles son las mejores películas comerciales según Rotten Tomatoes?

“Zootopia 2″ – 91%

La esperada secuela de Disney retoma la historia de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes enfrentan nuevos retos en la ciudad. Con humor, acción y un mensaje reflexivo, “Zootopia 2“ logra conquistar tanto a niños como a adultos, consolidando a sus protagonistas como una de las parejas más entrañables del cine animado.

“Destino Final: Lazos de sangre” – 92%

Esta entrega expande la clásica saga de terror con capas emocionales sorprendentes y escenas espeluznantes ejecutadas con precisión. “Destino Final: Lazos de sangre” convierte la fatalidad en un espectáculo aterrador, perfecto para los fans del suspenso y las sorpresas macabras.

“Compañera Perfecta” – 93%

Una escapada de fin de semana con amigos se transforma en un caos inesperado cuando descubren que uno de los huéspedes es un robot acompañante. “Compañera Perfecta” combina comedia y tensión con un giro tecnológico que mantiene a la audiencia en constante intriga.

“La Hora de la Desaparición” – 93%

Cuando todos los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente la misma noche, menos uno, “La Hora de la Desaparición” teje un misterio aterrador lleno de suspenso y emoción. Zach Cregger demuestra su talento para mantener al público al borde del asiento.

“K-pop Demon Hunters” – 95%

Rumi, Mira y Zoey son superestrellas del K-pop… y también cazadoras de demonios. “K-pop Demon Hunters” combina acción, colores vibrantes y una banda sonora contagiosa, resultando en un entretenimiento familiar lleno de energía y diversión.

“Una Batalla tras Otra” – 95%

Bob, un revolucionario fracasado, vive al margen de la sociedad en un estado de paranoia constante. “Una Batalla tras Otra” ofrece acción épica, momentos alocados y una narrativa rica que mantiene a la audiencia totalmente enganchada.

Falta cargar propiedades para mostrar este video. Ve a la página de edición para completarlas.

“Marty Supremo” – 95%

Timothée Chalamet brilla en “Marty Supremo”, una epopeya que mezcla ambición, carisma y crítica social. La película combina humor, drama y acción para contar la historia de un héroe que lucha por alcanzar sus metas mientras enfrenta sus propios defectos.

“La Hermanastra Fea” – 96%

En esta versión retorcida del clásico cuento de Cenicienta, Elvira lucha por competir con su hermosa hermanastra. “La Hermanastra Fea” es un relato sangriento, audaz y divertido que combina belleza, ambición y mucho coraje, que según Rootten Tomatoes entra en las mejores películas de este 2025.

“Pecadores” – 97%

Los hermanos gemelos regresan a su ciudad natal para comenzar de nuevo, pero descubren que un mal aún mayor los espera. “Pecadores”, de Ryan Coogler, muestra una historia emocionante con personajes complejos y un toque de acción y misterio.

“Fue Solo un Accidente” – 98%

Un pequeño accidente desencadena una serie de eventos cada vez más intensos. “Fue Solo un Accidente”, de Jafar Panahi, combina crítica política con un thriller apasionante, manteniendo al público cautivado de principio a fin.

“El Agente Secreto” – 99%

Marcelo, un experto en tecnología prófugo, se enfrenta a peligros inesperados mientras busca reencontrarse con su hijo en el Carnaval de Recife. “El Agente Secreto” combina acción, drama y emoción, consolidando su lugar entre los favoritos de 2025.

“The Plague” – 100%

El top de las mejores películas del 2025, lo ocupa “The Plague”, un intenso drama sobre Ben, un niño de doce años, y su amistad con Eli, un marginado. La película explora la crueldad, la presión social y la compleja transición hacia la adultez con un enfoque oscuro y aterrador que cautivó a críticos y público.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.