La esposa del “Capi” Pérez reportó la desaparición. Getty/Ilustrativa

Itzel Barro, esposa del conductor y comediante del “Capi” Pérez, pidió apoyo público para localizar a Nataly Monserrat González Barro, una familiar reportada como desaparecida en Cancún, Quintana Roo, desde la noche del 25 de diciembre de 2025.

El llamado se difundió a través de un video publicado en su cuenta de Instagram el 27 de diciembre de 2025, donde Barro explicó que decidió compartir el caso para ampliar el alcance de la búsqueda y solicitar ayuda ciudadana para obtener información que permita dar con su paradero.

En el mensaje, la creadora de contenido indicó que cualquier dato que pueda resultar útil debe ser reportado al número de emergencias 911, canal que señaló como la vía oficial para comunicarse con las autoridades correspondientes.

Desaparición reportada durante la noche de Navidad

De acuerdo con la información compartida por Itzel Barro, Nataly Monserrat González Barro, de 30 años, fue vista por última vez el 25 de diciembre, alrededor de las 11:30 de la noche, en el fraccionamiento Jardines del Sur número 6, en Cancún.

Desde ese momento, no se ha tenido información confirmada sobre su ubicación. Ante esta situación, Barro optó por hacer público el caso con el objetivo de sumar apoyo y mantener visibles los datos relacionados con la desaparición.

En el video, explicó que no era un mensaje que quisiera compartir, pero consideró necesario utilizar sus redes sociales para llegar a más personas que pudieran aportar información relevante.

Información difundida para facilitar su localización

Para apoyar la identificación de la mujer, Itzel Barro compartió detalles sobre cómo vestía Nataly la última vez que fue vista. Esta información se ha difundido en redes sociales con la finalidad de que más personas puedan reconocerla.

Los datos proporcionados incluyen:

Vestía un camisón color beige

Usaba chanclas

Se le vio por última vez en Jardines del Sur 6, en Cancún

Barro reiteró que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser relevante para la búsqueda.

Alcance del llamado en redes sociales

Itzel Barro es creadora de contenido digital y se le conoce en redes sociales bajo el nombre de “Hola Enfermera”. A través de estas plataformas, compartió el video con el que solicitó apoyo para localizar a su familiar.

Además de su actividad en redes, Barro ha participado en programas de televisión como MasterChef Celebrity México, lo que contribuyó a que el llamado tuviera mayor difusión entre usuarios que replicaron el mensaje para ampliar el alcance de la búsqueda.

En su publicación, agradeció a las personas que han compartido la información y reiteró que el único canal indicado para reportar datos es el 911.