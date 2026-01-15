Maggie Gyllenhaal presenta “¡La Novia!”con una visión punk de Frankenstein: ve el nuevo e intenso tráiler

GENERANDO AUDIO...

Revelan nuevos detalles de “La Novia!” de Maggie Gyllenhaal | Foto: X (@warnerbros)

Guillermo del Toro se encuentra compitiendo en la temporada de premios con su propia versión de “Frankenstein“. A la par, Maggie Gyllenhaal apuesta por “¡La Novia!“, una nueva versión de “La Novia de Frankenstein” con un toque punk y feminista encarnado por Jessie Buckley y Christian Bale.

Esta película se estrenará el 5 de marzo en México y este jueves estrenó su segundo tráiler internacional, así como su póster definitivo, en donde lucen las versiones de los monstruos que compartieron pantalla por primera vez en 1935 por Boris Karloff y Elsa Lanchester.

Revelan el nuevo tráiler de “¡La Novia!”

Este jueves 15 de enero, Warner Bros. Pictures reveló el segundo tráiler de “¡La Novia!”, dejando ver más detalles sobre la trama de la cinta, comenzando por el accidente que sufre “La novia” y su resurrección.

¿De qué trata “¡La Novia!”? En el Chicago de los años 30, Frankenstein pide ayuda al Dr. Euphronius para crear una compañera. Dan vida a una mujer asesinada como la Novia, lo que desencadena un romance, el interés de la policía y un cambio social radical. Remake de “La novia de Frankenstein”.

Por esta razón, los espectadores pueden apreciar mayores detalles en torno a la actuación de Jessie Buckley, actual candidata frecuente en la temporada de premios por “Hamnet“, como la novia de Frankenstein.

Aunque ya habían revelado un tráiler previo, en esta ocasión es posible apreciar mejor la caracterización de la protagonista y del Frankenstein interpretado por Christian Bale.

El nuevo avance también permite ver un poco más de los personajes de Penélope Cruz y Jake Gyllenhaal, hermano de la directora que enfrenta su segundo reto como cineasta tras “La Hija Oscura“.

Cabe destacar que Warner Bros. Pictures también reveló el nuevo póster de “¡La Novia!” con los personajes de Jessie Buckley y Christian Bale.

Maggie Gyllenhaal da un giro inesperado con “¡La Novia!”

Tras el éxito íntimo de su debut como directora, Maggie Gyllenhaal busca ahora tocar una fibra sensible a través de lo masivo. Su inspiración, según relató, nació de un encuentro fortuito: un tatuaje en el brazo de un extraño en una fiesta, según contó en conferencia de prensa con medios globales.

Esa imagen la llevó a revisitar la actuación de Elsa Lanchester en 1935 en “La Novia de Frankenstein“, dándose cuenta de una injusticia narrativa: la “Novia” original solo aparece tres minutos y no tiene voz.

Gyllenhaal subrayó que su película explora qué sucede cuando una mujer resucitada, que vivió en una época de represión, tiene su propia agenda, necesidades y temores.

“Creo que si eres La Novia, que interpreta a una mujer en 1936 que murió sin haber logrado expresarse en absoluto, entonces tal vez cuando vuelvas a la vida, tengas un cúmulo de cosas pendientes que decir”. Maggie Gyllenhaal

La cineasta también confesó que el signo de exclamación en el título de la película responde a la necesidad de su personaje principal de gritar todo lo que no dijo en vida. “Y también creo que tal vez tenga algo que ver con la forma en que mis dos hijas adolescentes escriben mensajes“, recalcó.

Una película “punk” ubicada en los años 30 (casi)

Visualmente, la película es una amalgama de influencias que van desde el gótico clásico hasta el neo-noir, con ecos de Metrópolis, el surrealismo de David Lynch y la esencia de “Bonnie y Clyde“, según Maggie Gyllenhaal.

Aunque está ambientada en los años 30, la directora aclaró que es una versión imaginaria de esa década, filtrada por la energía del Nueva York de los años 80.

Esta decisión estética no es gratuita; responde a la soledad de Frankenstein, quien en esta versión vive obsesionado con las estrellas de cine de la época como único refugio ante su propio horror físico.

El toque “punk” es el hilo conductor de la obra. Para la directora, el punk es la celebración de lo que no encaja en moldes establecidos.

“Creo que la película es punk, sí. ¿Pero es el punk solo una celebración de algo que no encaja fácilmente en una etiqueta? Entonces sí, la película es totalmente punk. Maggie Gyllenhaal

Esta rebeldía se manifiesta en una Novia que luce manchas de “alquitrán” negro en los labios y pestañas blancas quemadas por la electricidad, alejándose de la belleza convencional para convertirse en una figura de poder disruptivo.

Cuando la cineasta y actriz fue cuestionada sobre qué canción punk refleja las virtudes de la película, contestó: “The Passenger”, el cover de la canción de Iggy Pop interpretado por Siouxsie And The Banshees.

Un laboratorio de actuaciones brillantes

El corazón de “¡La Novia!” reside en su reparto. Maggie Gyllenhaal describió a Jessie Buckley, quien interpreta a la protagonista, como su “alma gemela creativa”.

La química entre ambas permitió un proceso de trabajo orgánico donde la actriz pudo explorar todo el espectro humano: desde la vulnerabilidad más profunda hasta una ferocidad irracional.

“Como directora, una de mis cosas favoritas es descubrir qué lenguaje usar con cada actor; sin embargo, con Jessie, le hablé como si me hablara a mí misma (…) Es inteligente, totalmente irracional, sexy y, a veces, también fea. Todo eso, en conjunto, forma a una persona. Y creo que lo extraordinario de ella como actriz es que realmente permite que todas esas cosas formen parte de su trabajo”. Maggie Gyllenhaal

Por otro lado, la elección de Christian Bale como Frankenstein responde a la necesidad de mostrar un monstruo que sea, ante todo, inteligente y hambriento de afecto.

Gyllenhaal destacó la capacidad de Bale para “entregar el corazón” en cada escena, creando una dupla eléctrica con Buckley que, en palabras de la directora, sorprende en cada toma.

La experiencia de Maggie Gyllenhaal trabajando con su hermano

Uno de los puntos más emotivos de la charla fue la colaboración de Maggie con su círculo más cercano. Tras más de dos décadas desde que compartieran pantalla en la película de culto “Donnie Darko”, Maggie dirigió a su hermano, Jake Gyllenhaal.

Aunque inicialmente dudó por proteger la relación personal, la experiencia resultó ser un deleite profesional, según sus propias palabras.

“A mi hermano lo contacté en el último minuto porque quería asegurarme de que fuera lo correcto para nuestra relación. Pasé mucho tiempo pensándolo, y me di cuenta de que lo era. No había trabajado con él desde ‘Donnie Darko’ y fue un placer trabajar con él. Me reía tanto que se me saltaban las lágrimas. Me encantaba. Eso pasó con todos mis actores, pero con mi hermano había algo especial”. Maggie Gyllenhaal

A este núcleo familiar se suma su esposo, Peter Sarsgaard, en un papel que equilibra la oscuridad con el heroísmo.

Para Maggie Gyllenhaal, trabajar con personas que conoce profundamente le permitió alcanzar una honestidad brutal en el set, algo que considera esencial para contar una “verdadera historia de amor“, que no omite las partes rotas o los aspectos monstruosos que todos albergamos.

“¡La Novia!” debe verse en formato IMAX

“¡La Novia!” no solo es ambiciosa en su guion, sino también en su ejecución técnica. Gyllenhaal reveló que la película utiliza el formato IMAX de una manera inédita.

La relación de aspecto de la pantalla se expande verticalmente de forma animada cuando la narrativa entra en el mundo de los sueños o la magia. “Por ser una principiante en IMAX, me permití imaginar algo que nunca se había hecho antes”, afirmó.

