Malilla promete un “show único e irrepetible”; inicia gira el 13 de febrero en el Palacio de los Deportes

El Malilla en el Palacio de los Deportes. Foto: Alberto Estrada

Malilla prometió un “show único e irrepetible” y anunció el inicio de su gira nacional el próximo 13 de febrero en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

“Es un momento muy lindo porque vienen muchos invitados, muchos carnales que aprecio en la música”, expresó el cantante.

El reguetonero de 26 años prometió un gran concierto, “una experiencia única” donde se esperan más de 2 horas de concierto y adelantó que serán más de 70 canciones.

Un trabajo duro que está rindiendo frutos

El originario de Valle de Chalco, Estado de México, recordó sus inicios en la música cuando tenía 16 años y dijo sentir “lindo” voltear a ver hacia atrás y ver lo que ha logrado, desde presentarse en la feria municipal, pasar por el Ceremonia, Coachella y ahora en su primer Palacio de los Deportes.

El Malilla mencionó que el lugar que tiene actualmente en la música representa muchos sueños, sacrificios y que en un inicio mucha gente no apostaba en su proyecto musical.

El reguetonero dijo que este momento representa felicidad y nostalgia “porque no ha sido fácil, pero las mejores historias se cuentan así”.

La fama que tiene entre la juventud mexicana no ha hecho que pierda el piso y aseguró que sigue viviendo en Valle de Chalco “porque es mi lugar seguro” y donde empezaron sus sueños de ser alguien en la música.

“Es muy normal ver al Malilla haciendo barra en Valle de Chalco, comprándose unos tacos, una quesadilla”, expresó Fernando Hernández Flores, nombre real del cantante.

Sobre la influencia que tiene entre los jóvenes, dijo que siempre le dice a la “banda” que cumplan con sus sueños “que metan manos en sus sueños” y que no hay sueño chico.

Con su sello discográfico ayuda a los talentos de la periferia, del Estado de México, que no tienen las mismas oportunidades que en la Ciudad de México.

“Tu Maliante tour bebé” se presentará en varias ciudades del país, iniciando en febrero en la capital del país y terminará el 23 de mayo en Querétaro.

