Zoe Saldaña se convierte en la actriz más taquillera de todos los tiempos

Zoe Saldaña es la actriz más taquillera de la historia. Foto: AFP

Zoe Saldaña ha hecho historia en Hollywood, tras el éxito global de “Avatar: Fire and Ash“, la actriz se convirtió oficialmente en la intérprete más taquillera de todos los tiempos, superando a Scarlett Johansson y consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

De acuerdo con la más reciente actualización del sitio especializado The Numbers, las películas en las que ha participado Saldaña han generado una recaudación combinada de más de 15 mil 400 millones de dólares a nivel mundial, cifra que la coloca en la cima del ranking histórico de taquilla.

El impulso definitivo llegó con “Avatar: Fire and Ash“, estrenada el pasado 19 de diciembre, que superó la barrera de los mil millones de dólares en taquilla global el 3 de enero y actualmente se ubica entre las 30 películas más exitosas de todos los tiempos, según Box Office Mojo.

Protagonista de las películas más exitosas de la historia

Saldaña, de 47 años, ha participado en las tres películas más taquilleras de la historia:

Avatar (2009)

Avengers: Endgame (2019)

Avatar: The Way of Water (2022)

Además, es la primera actriz en aparecer en cuatro películas que han superado los 2 mil millones de dólares en recaudación mundial, lista que se completa con “Avengers: Infinity War” (2018).

Este logro le permitió superar a su compañera del Universo Cinematográfico de Marvel, Scarlett Johansson, quien había tomado el primer puesto en 2025 tras el estreno de “Jurassic World Rebirth“. En el ranking general, Samuel L. Jackson ocupa ahora la tercera posición, seguido por Robert Downey Jr. y Chris Pratt.

El récord en taquilla llega menos de un año después de que Saldaña ganara su primer Premio Oscar en 2025 como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en Emilia Pérez (2024). Por ese mismo papel, también fue reconocida con el Globo de Oro, Critics Choice Award, BAFTA y el premio del Sindicato de Actores (SAG).

En paralelo, la actriz también prestó su voz a un personaje en Elio, la película animada de Pixar estrenada en 2025, ampliando aún más su presencia en la industria.

Lo que viene para Zoe Saldaña

Saldaña continuará interpretando a Neytiri en las próximas entregas de Avatar, las películas cuatro y cinco de la franquicia, dirigidas por James Cameron, están programadas para estrenarse en 2029 y 2031, respectivamente, y parte de la cuarta cinta ya fue filmada.

Además, recientemente se informó que la actriz se encuentra en negociaciones para protagonizar “Positano”, una nueva película de Netflix junto a Matthew McConaughey, descrita como una aventura romántica ambientada en Italia.

Con una carrera marcada por éxitos comerciales y reconocimiento crítico, Zoe Saldaña no solo domina la taquilla mundial, sino que también reafirma su estatus como una de las actrices más importantes de su generación.

