Juez ordena arresto de Alfredo Adame por incumplir medidas de protección a favor de su expareja Magaly Chávez

GENERANDO AUDIO...

Magaly Chávez y Alfredo Adame. Foto: Cuartoscuro

Alfredo Adame deberá cumplir un arresto administrativo de 30 horas, luego de que un juez de la Ciudad de México determinó que el actor y conductor incumplió de manera reiterada las medidas de protección dictadas a favor de su expareja, la influencer Magaly Chávez.

La resolución fue dada a conocer por Chávez a través de un comunicado de prensa, fechado el 12 de enero de 2026, en el que se detalla que la orden fue emitida durante una audiencia de ratificación de medidas de protección.

Captura de pantalla @IG: magaly_chavezoficial



De acuerdo con el documento, el juez de control César Augusto Mendoza Salazar resolvió imponer la sanción tras los señalamientos realizados por la defensa legal de la influencer.

“El juez de control César Augusto Mendoza Salazar resolvió imponer un arresto de 30 horas al agresor Alfredo Adame, tras los señalamientos expuestos por los abogados de Magaly Chávez”, señala el comunicado.

La sanción será ejecutada en los próximos días por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Durante la audiencia, la Asesoría Jurídica de Magaly Chávez informó al juez sobre los incumplimientos reiterados del actor a las medidas de protección que le fueron impuestas previamente.

Según el comunicado, estas violaciones incluyen declaraciones públicas realizadas por Adame en diversos medios de comunicación, en las que se refirió a la influencer pese a la prohibición judicial.

“Se destacaron las declaraciones públicas del agresor en diversos medios de comunicación, en las que negó la identidad de género de la víctima”, indica el documento.

¿Cómo inició el conflicto entre Magaly Chávez y Alfredo Adame?

El conflicto legal entre ambos surgió tras una breve relación sentimental que terminó de manera mediática. Posteriormente, Magaly Chávez presentó una demanda contra Alfredo Adame en 2023, luego de que él realizara declaraciones públicas consideradas como difamatorias y violencia con perspectiva de género.

Como resultado del proceso, un juez le prohibió al actor acercarse a la influencer o mencionarla públicamente. Sin embargo, la defensa sostiene que Adame violó dichas restricciones en múltiples ocasiones durante 2024 y 2025, incluso en entrevistas televisivas y durante su participación en el reality show La Granja VIP.

En 2024 el pleito se volvió mediático, incluso Magaly habló de cómo le afectó que Adame la llamara “transexual”, por lo que en ese momento le era difícil tener pareja.

Fue en el podcast de “Un tal Fredo”, donde Magaly habló de su relación con Adame y cómo sus ataques perjudicaron su vida personal.

“Entiendo su frustración, pero esto me suena a chico de secundaria, el típico chavo al que no le hiciste caso. Yo le dije, ‘si pensase en ofender, yo amo a la comunidad’. A mí me mandaron a llamar para ser la reina del segundo PRIDE más grande de México; fui con el presidente municipal y ahí me dijo que me invitaron porque era transexual” Magaly Chávez

El comunicado también advierte que, en caso de reincidencia, el conflicto legal podría escalar a un proceso penal con consecuencias más severas.

“En caso de que reincida en tales agresiones en cualquier medio de comunicación hacia Magaly Chávez, la autoridad judicial ahora ordenará se le inicie un proceso penal cuya máxima sanción podría ser años tras las rejas”, se lee.

El documento subraya que con esta resolución, el Poder Judicial de la Ciudad de México reafirma su compromiso con la protección de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, Alfredo Adame no ha emitido ninguna postura pública respecto a la orden judicial que lo obliga a cumplir un arresto administrativo de 30 horas.

En abril de 2024 Magaly Chávez dio a conocer que obtuvo un orden legal que prohíbe a Adame mencionar públicamente a la influencer y en caso de hacerlo enfrentaría un arresto.

¿Quién es Magaly Chávez?

Magaly Chávez se dio a conocer en el medio del espectáculo tras su participación en el controvertido programa Enamorándonos, un formato en el que los participantes buscaban pareja frente a las cámaras. Su nombre comenzó a ganar notoriedad luego de que, tras su paso por el programa, hiciera pública su relación con Alfredo Adame.

Después de convertirse en una de las participantes más comentadas del reality, la originaria de Pachuca, Hidalgo, intentó consolidar su carrera como influencer. En redes sociales, especialmente en Instagram, logró reunir a más de un millón de seguidores, con quienes comparte contenido en el que presume distintos looks y atuendos ajustados.

En su trayectoria televisiva también formó parte del programa Famosos compiten, espacio en el que su nombre volvió a colocarse en tendencia luego de que Alfredo Adame anunciara el fin de su relación, marcada por la diferencia de edad de 27 años entre ambos.

¿Te refieres a Magaly Chávez?

El nombre de Magaly Chávez volvió a viralizarse posteriormente cuando Alfredo Adame acudió como invitado al programa del influencer Luisito Rey, donde el actor aprovechó el espacio para referirse nuevamente a su expareja, dejando el meme de internet “¿Te refieres a Magaly Chávez?”.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.