“Más allá del cielo y del espacio”: la experiencia que busca inspirar a los futuros científicos de México

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“Más allá del cielo y del espacio”, una nueva experiencia. Foto: Alberto Estrada

La experiencia interactiva “Más allá del cielo y del espacio”, que alberga el Centro de Ciencias Explora, en León, Guanajuato, busca despertar la curiosidad de niñas, niños y jóvenes por la ciencia, la tecnología y la industria aeroespacial, aseguró Ricardo Guerra Sánchez, director general del Centro de Ciencias Explora.

Guerra explicó que esta experiencia fue diseñada para que los visitantes comprendan, desde una perspectiva científica, cómo funciona el vuelo y la tecnología que lo hace posible.

“Queremos que la gente, especialmente los niños, aprenda sobre el tema aeroespacial desde un punto de vista científico. Que entiendan qué es el vuelo, cómo funciona la aerodinámica de un ala o por qué un pájaro puede volar, algo que parece muy sencillo, pero que tiene toda una explicación científica detrás”, comentó.

¿Qué hay en la experiencia “Más allá del cielo y el espacio”?

Fotos: Alberto Estrada

“Más allá del cielo y del espacio” reúne 26 estaciones interactivas en las que los asistentes pueden diseñar su propio avión antes de ponerlo a prueba en un simulador de vuelo, conocer la ciencia detrás del vuelo de las aves, observar un colibrí, descubrir un concepto de cohete del futuro y admirar una réplica de la misión Artemisa.

Uno de los atractivos más innovadores es una abeja robótica, desarrollada para mostrar cómo la tecnología podría contribuir en el futuro a la polinización en regiones donde las poblaciones de abejas han disminuido considerablemente debido al uso excesivo de insecticidas.

“Entender cómo vuela una abeja nos permite desarrollar drones capaces de realizar labores de polinización cuando ya no sea posible hacerlo de manera natural”, explicó Guerra Sánchez.

El director del Centro de Ciencias Explora, señaló que el principal objetivo de la muestra es inspirar a las nuevas generaciones para que encuentren en la ciencia una vocación.

“Más allá del cielo y del espacio”. Foto: Alberto Estrada

“Nos encantaría que algún niño que venga hoy, dentro de algunos años, diga que esta experiencia lo motivó a estudiar ingeniería aeronáutica, a diseñar nuevos aviones o incluso a trabajar en la NASA. Ese es el interés: inspirarlos”, afirmó.

Para traer “Más allá del cielo y del espacio” a León fue necesario alrededor de un año de trabajo entre gestiones, logística y montaje. La exposición fue desarrollada por Boeing, bajo la supervisión de la NASA, y forma parte de las exhibiciones en el complejo de museos Smithsonian de Washington, por lo que Explora es la única sede en México donde puede visitarse.

Hasta el momento, cerca de 6 mil personas han recorrido la experiencia durante el mes, aunque el director general confía en que la afluencia aumente durante el periodo vacacional.

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