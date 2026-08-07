¿Comes salsa Valentina todos los días? Esta es la advertencia por su alto contenido de sodio; conoce una opción casera

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Puedes hacer tu propia salsa casera de chile puya. Foto: Marco A. Jiménez

La salsa Valentina puede ser perjudicial para la salud cuando se consume con frecuencia debido a su alto contenido de sodio, de acuerdo con un análisis de El Poder del Consumidor.

Esta salsa cuenta con el sello de “Exceso de sodio” porque supera los límites establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-051.

El producto contiene alrededor de 2 mil 30 miligramos de sodio por cada 100 mililitros, casi siete veces el límite establecido por la NOM-051 para que un producto líquido lleve el sello de advertencia.

De acuerdo con la organización, tres cucharadas, equivalentes a unos 30 gramos de salsa, aportan aproximadamente 570 miligramos de sodio, cantidad que representa el 28.5% del límite diario recomendado para una persona adulta y el 38% del recomendado para niñas y niños.

¿Por qué preocupa el sodio de la salsa Valentina?

Imagen: El Poder del Consumidor

El sodio es un micronutriente necesario para el organismo, pues interviene en el equilibrio de líquidos, la transmisión de impulsos nerviosos y la contracción muscular. Sin embargo, el cuerpo requiere cantidades pequeñas de este nutriente.

El consumo frecuente de productos con alto contenido de sodio, como algunas salsas industrializadas y botanas, puede facilitar que se supere la cantidad recomendada.

El Poder del Consumidor señala que una ingesta elevada de sodio se relaciona con un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, daño renal y cáncer gástrico, entre otros padecimientos.

La organización también refiere que el consumo excesivo de sal se asocia con aproximadamente cinco millones de muertes al año en todo el mundo.

En México, donde una parte importante de la población presenta factores de riesgo o vive con hipertensión, diabetes o enfermedad renal, el consumo habitual de productos con grandes cantidades de sodio puede contribuir a agravar estos padecimientos.

¿Qué ingredientes tiene la salsa Valentina?

De acuerdo con su etiquetado, la salsa Valentina contiene siete ingredientes: agua, chiles secos puyas, ácido acético, sal yodada, condimentos, especias y benzoato de sodio, este último en una concentración de 0.1%.

El análisis señala que tanto el ácido acético como el benzoato de sodio son aditivos autorizados para su uso en alimentos. El primero funciona como acidulante y regulador de la acidez, mientras que el segundo actúa como conservador para prolongar la vida útil del producto.

Aunque algunos estudios experimentales han descrito posibles efectos adversos de estos compuestos cuando se administran en dosis elevadas o bajo condiciones diferentes al consumo habitual, la evidencia disponible no permite atribuir esos efectos al consumo de estos aditivos en las cantidades autorizadas para alimentos.

Por ello, El Poder del Consumidor identifica como principal preocupación el elevado contenido de sodio y el consumo frecuente de la salsa.

¿La salsa Valentina es ultraprocesada?

El Poder del Consumidor clasifica el producto como ultraprocesado, debido a que se trata de una formulación industrial elaborada con ingredientes y aditivos utilizados para mejorar su conservación y estabilidad durante su producción y comercialización.

La organización también señala que el etiquetado no especifica cuáles son los condimentos y especias empleados, por lo que las personas consumidoras no cuentan con información detallada sobre esos componentes.

La organización no recomienda el consumo frecuente del producto debido a su alto contenido de sodio. Además, advierte que suele acompañar botanas y otros alimentos ultraprocesados que también pueden contener grandes cantidades de este nutriente.

¿Cómo promociona la marca la salsa?

El análisis también revisa la presentación y publicidad del producto. La etiqueta de la salsa Valentina utiliza la imagen de Jalisco y frases como “La salsa de México”, asociando el producto con la identidad nacional y la tradición del chile en México.

En redes sociales, la marca publica recetas y botanas preparadas con la salsa. El Poder del Consumidor advierte que algunas de estas preparaciones pueden incluir otros productos con cantidades elevadas de sodio.

La organización también señala que, en algunos materiales promocionales, el sello de “Exceso de sodio” tiene poca visibilidad frente al resto de los elementos del diseño.

De acuerdo con el análisis, la estrategia de publicidad en redes sociales incorpora tendencias, humor y modas populares, contenidos que pueden alcanzar a poblaciones jóvenes, incluidas niñas, niños y adolescentes.

¿Cómo preparar una salsa casera de chile puya?

Como alternativa, El Poder del Consumidor propone preparar una salsa casera de chile puya, cuya receta rinde aproximadamente 150 mililitros.

Ingredientes

5 chiles puya secos , limpios y sin semillas; pueden utilizarse menos, es al gusto

, limpios y sin semillas; pueden utilizarse menos, es al gusto 2 tomates medianos, cortados en trozos

½ cebolla blanca, cortada en trozos

1 diente de ajo mediano, pelado

1 cucharadita de aceite, opcional

¼ de cucharadita de sal, opcional

¼ de cucharadita de orégano seco o comino

Pimienta negra al gusto

Preparación

Coloca los chiles puya en un comal o sartén caliente y tuéstalos durante 2 o 3 minutos. Dales la vuelta constantemente para evitar que se quemen. También puedes tatemar el ajo, los tomates y la cebolla Licúa los chiles, la cebolla, los tomates y el ajo hasta obtener una mezcla homogénea Calienta el aceite a fuego lento en una sartén y cocina la salsa durante 10 a 15 minutos. Agrega la sal y los condimentos seleccionados

Como recomendación, antes de añadir más sal, se puede potenciar el sabor con especias, hierbas aromáticas o unas gotas de limón, ingredientes que ayudan a resaltar el sabor sin aumentar significativamente el contenido de sodio.

La alternativa casera permite controlar la cantidad de sal que se incorpora a la preparación, especialmente para quienes buscan reducir su consumo de sodio.

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