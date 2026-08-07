¿Qué redes sociales puede revisar Estados Unidos y por qué deben ser públicas al solicitar la visa? 

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¿Qué redes sociales puede revisar Estados Unidos? Foto: Shutterstock

Estados Unidos amplió la revisión de redes sociales como parte del proceso para otorgar visas a determinados solicitantes, una medida que volvió a cobrar relevancia tras extenderse a nuevas categorías.

Aunque la medida volvió a llamar la atención por los cambios recientes, el requisito de proporcionar información sobre redes sociales no es nuevo.

Desde 2019, el Departamento de Estado solicita a la mayoría de los solicitantes de visas de no inmigrante que indiquen los nombres de usuario o identificadores de las plataformas que han utilizado durante los últimos cinco años mediante el formulario DS-160.

La información forma parte del proceso de verificación de identidad y seguridad previo a la aprobación de una visa y es utilizada por las autoridades estadounidenses para evaluar la elegibilidad de cada solicitante.

¿Qué cambió en agosto de 2026?

Lo que cambió recientemente no fue la lista de redes sociales que solicita el formulario DS-160, sino el alcance de la revisión.

El Departamento de Estado amplió el escrutinio de la actividad en redes sociales para incluir a periodistas extranjeros que solicitan visas para trabajar en Estados Unidos, además de algunos trabajadores de Canadá y México que tramitan determinadas visas laborales.

Se trata de una estrategia para reforzar los procesos de evaluación de seguridad de los solicitantes.

¿Qué redes sociales aparecen en el formulario DS-160?

Al momento de completar la solicitud de visa, el formulario DS-160 incluye un menú desplegable con las plataformas en las que el solicitante debe proporcionar el nombre de usuario que ha utilizado durante los últimos cinco años.

Estas son las redes sociales que aparecen en el listado:

Facebook

Instagram

X (antes Twitter)

YouTube

LinkedIn

Reddit

Pinterest

Tumblr

Flickr

Google+

MySpace

VKontakte (VK)

Ask.fm

Douban

QZone (QQ)

Sina Weibo

Tencent Weibo

Twoo

Vine

Youku

Es importante mencionar que TikTok, Snapchat, Telegram, Discord y Threads no forman parte del listado clásico del menú desplegable del formulario DS-160.

El Departamento de Estado puede actualizar periódicamente sus formularios y requisitos, por lo que algunos solicitantes podrían encontrar opciones adicionales dependiendo de la versión vigente del sistema o del tipo de visa que tramiten.

¿Estados Unidos revisa todas tus redes sociales?

Lo que solicita el gobierno estadounidense es que los aspirantes a una visa proporcionen los identificadores de las redes sociales incluidas en el formulario que hayan utilizado durante los últimos cinco años.

Con esa información, el Departamento de Estado puede realizar verificaciones como parte de los procesos de identidad, seguridad y elegibilidad para determinar si una persona cumple con los requisitos para obtener una visa.

¿Qué pasa si ocultas una cuenta?

Las autoridades estadounidenses señalan que toda la información proporcionada en la solicitud de visa debe ser veraz y completa.

Omitir deliberadamente un identificador de una red social o proporcionar información falsa puede afectar el proceso de evaluación e incluso derivar en la negativa de la visa, ya que las declaraciones realizadas en el trámite tienen carácter oficial.

Aunque la revisión de redes sociales no garantiza por sí sola la aprobación o el rechazo de una solicitud, sí forma parte de las herramientas que utiliza el Departamento de Estado para evaluar cada caso antes de emitir una decisión.

¿Qué es el formulario DS-160?

El DS-160 es el formulario electrónico que deben completar la mayoría de las personas que solicitan una visa de no inmigrante para ingresar a Estados Unidos, ya sea por turismo, negocios, estudios, intercambio o trabajo temporal.

En este documento, los solicitantes proporcionan información personal, laboral, académica y de viajes, además de responder preguntas relacionadas con seguridad y antecedentes migratorios.

Desde 2019, el formulario también solicita los nombres de usuario o identificadores de las redes sociales que el solicitante haya utilizado durante los últimos cinco años en las plataformas incluidas en el sistema.

Una vez completado, elDS-160 genera una hoja de confirmación con un código de barras, indispensable para programar la entrevista consular y continuar con el trámite de la visa.

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