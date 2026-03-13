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Matisse anuncia segunda fecha en el Auditorio Nacional.

Matisse anuncia segunda fecha en el Auditorio Nacional de la CDMX anunció una nueva fecha en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México para el próximo 6 de junio, luego de haber arrasado en el máximo escenario de Reforma el pasado 6 de marzo, confirmó OCESA.

Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres regresarán para deleitar a sus seguidores con la promoción de “El ayer“, un álbum, que la consolida a la agrupación como la fuerza más influyente del pop contemporáneo en México.

Melissa Robles de Matisse.

Matisse y “El ayer”

A través de 11 temas magistrales, el trío demuestra una vez más su habilidad única para transformar emociones complejas en canciones memorables.

Con letras directas que calan hondo y melodías que envuelven, este disco destaca por sus inconfundibles armonías vocales y esa sensibilidad lírica que les permite fusionar géneros con una naturalidad envidiable.

El corazón de esta producción de Matisse late con fuerza en su nuevo sencillo, “Hipotéticamente”, una colaboración de ensueño junto al maestro Leonel García.

El tema es un golpe de nostalgia puro y directo, un himno para quienes aún sueñan con lo que no pudo ser. Con una interpretación que eriza la piel, Matisse y Leonel capturan la esencia de añorar un amor perdido, recordándonos por qué siguen liderando la vanguardia del pop en el país.

La música de Matisse viaja entre el pop, el folk y lo que se conoce como “música de cantautor”, con temas inteligentes que trascienden.

Sus canciones poseen un contenido elaborado tanto en lo lírico como en lo musical, pero sin perder esa frescura juvenil, con un lenguaje poético y a la vez actual. Desde su primer sencillo, “La Misma Luna”, la banda ha conquistado a miles de fans con su estilo fresco y letras conmovedoras que, nos recuerdan la belleza del amor y el desamor.

Esta es tu oportunidad de ser parte de una noche de romance y música que te dejará sin aliento.

Matisse se formó en 2014, desde entonces el trío ha ganado desde un Latin Grammy hasta recorrido los escenarios más importantes de la República Mexicana.