Mensaje navideño de Fátima Bosch: “que estas fiestas te encuentren rodeado de amor”

Mensaje navideño de Fátima Bosch. Foto: Reuters

Fátima Bosch, a nombre de la familia Miss Universo, emitió un mensaje navideño. La actual ganadora del certamen de belleza, mediante un video, aprovechó la oportunidad para externar buenos deseos por la temporada.

Bajo el concepto de esta temporada navideña, la cuenta de Miss Universo en redes sociales externó que es un buen momento para realizar una pausa y decir gracias.

Mensaje navideño de Fátima Bosch

“Esta Navidad queremos detenernos un momento para agradecer por cada historia compartida, cada sueño que nos inspira y cada corazón que camina con nosotros”. Fátima Bosch

El mensaje navideño de Fátima Bosch culmina con los buenos deseos de la mexicana, a nombre de Miss Universo:

“Que estas fiestas te encuentren rodeado de amor, calma y esperanza. Con cariño, la familia Miss Universo”. Fátima Bosch

¿Quién es Fátima Bosch?

La nueva Miss Universo nació en Santiago de Teapa, Tabasco. Es licenciada en Diseño e Indumentaria de Moda por la Universidad Iberoamericana y complementó su preparación académica en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Además de su formación en moda, la joven disfruta de actividades como la equitación, el tenis, la música, la lectura y la pintura, pasiones que reflejan su versatilidad y disciplina.

En entrevistas, Fátima compartió que desde pequeña enfrentó retos como la dislexia, TDAH e hiperactividad, además de ser víctima de bullying. Hoy, su historia es un ejemplo de resiliencia y superación. Ella misma lo resume en una frase: “Lo que me hacía sentir diferente, ahora me hace brillar”.

Fátima Bosch conecta con miles de seguidores en redes sociales a través de mensajes inspiracionales, reflexiones sobre su fe e incluso momentos que afrontó rumbo a Miss Universo. En TikTok tiene más de 1.6 millones de seguidores, mientras que en Instagram lleva más de 3.6 millones de seguidores, estos números con un corte del 24 de diciembre de 2025.

