Revelan detalles de la boda de Litzy y Poncho Cadena. Foto: Getty

La boda de Litzy y Poncho Cadena, el destacado chef con quien compartió cocina en MasterChef celebrity, sería en enero de 2026 dentro de la zona de Polanco, en la Ciudad de México, así lo comentó una persona, cercana a la cantante, a la revista TVNotas.

“Para empezar, ya no será en Los Cabos como lo tenían pensado. Ahora será en la CDMX, en un lugar en Polanco, donde él abrirá, no sé si ese mismo día o más tarde, un restaurante. Es casi seguro que la fecha será este próximo sábado 17 de enero, pero todo es un misterio”. Persona allegada a Litzy

La misma fuente consultada por TVNotas indicó que el número de invitados aún no se define, pues indicó, la pareja de repente piensa en 50, o luego en 100 personas:

“Solo estarán los familiares y amigos más cercanos. Eso sí, un día dicen que la boda será para 50 personas y a los 3 días anuncian: ‘Mejor invitamos a más y que sea para 100’.” Persona allegada a Litzy

¿Dónde será el lugar exacto de la boda entre Litzy y Poncho Cadena?

La sede de la boda de Litzy y Poncho Cadena aún es un misterio, pero de acuerdo a la persona allegada a la cantante, durante estas fiestas decembrinas, la pareja aprovechará para dar su anuncio a familiares y amigos. Aunque dejando de momento el misterio sobre el sitio para el evento.

“Los citarán en un lugar para después llevarlos a todos ahí, para que así no se filtre dónde se casarán. Lo quieren todo privado”. Persona allegada a Litzy

¿Por qué se retrasó la boda de Litzy y Poncho Cadena?

La boda de Litzy y Poncho Cadena, quien es un destacado chef, se pospuso por problemas legales, ya que que él tenía pendiente el trámite de divorcio que tenía con su anterior pareja, pero ahora ya estaría todo en orden.

Eso habría originado una pausa y el suspenso sobre el futuro enlace matrimonial con la artista. Ahora, si las declaraciones de la persona allegada a la cantante son ciertas, entonces en próximos días se podría conocer el anuncio oficial por parte de la pareja.

