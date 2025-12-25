GENERANDO AUDIO...

Snoop Dogg llega a la NFL. Foto: Getty Images

El cantante Snoop Dogg tendrá una participación especial para amenizar el medio tiempo del partido navideño de la NFL entre los Vikings de Minnesota y los Lions de Detroit, este 25 de diciembre de 2025.

La presentación fue confirmada por la plataforma de streaming Netflix, que transmitirá en exclusiva el evento, programado a partir de las 16:30 horas del este. De acuerdo con el horario, la transmisión será a las 15:30 horas en la Ciudad de México (CDMX).

¿Quiénes acompañarán a Snoop Dogg?

El espectáculo del rapero promete un evento lleno de sorpresas, con la participación de los cantantes:

EJAE , Audrey Nuna y Rei Ami: voces detrás del éxito de Kpop de “Demon Hunters”, película popular de Netflix con la permanencia más larga en el Top 10 de la plataforma

, y voces detrás del éxito de Kpop de “Demon Hunters”, película popular de Netflix con la permanencia más larga en el Top 10 de la plataforma Lainey Wilson, estrella de música country ganadora del premio Grammy y Artista del Año de CMA y ACM

Netflix también ha confirmado que habrá sorpresas adicionales que serán reveladas hasta Navidad.

Navidad con la NFL

La NFL ha retomado los partidos que se transmiten durante Navidad, y en esta ocasión ha programado tres encuentros para el disfrute de la afición al futbol americano.

Estos son los eventos programados:

Vikings vs Lions

Lugar: U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota

U.S. Bank Stadium, Minneapolis, Minnesota Hora: 15:30 horas de la CDMX

Commanders vs Dallas

Lugar: FedExField, Landover, Maryland

FedExField, Landover, Maryland Hora: 12:00 horas de la CDMX

Chiefs vs Broncos

Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri Hora: 19:15 horas de la CDMX

En el caso del partido entre Commanders vs Dallas, se podrá ver a través de la transmisión especial de Netflix, al igual que el encuentro entre Vikings y Lions, donde Snoop Dogg participará en el show de medio tiempo.

Mientras que el partido de los Chiefs contra los Broncos, en el formato Thursday Night Football, tendrá su transmisión por Fox Sports.

