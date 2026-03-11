Menú para la cena de los Oscar 2026: sushi, caviar, 6 mil “oscar” de chocolate y mil botellas de tequila

GENERANDO AUDIO...

Todo lo que se va a comer en la cena de los Premios Oscar 2026 | Foto: AFP

La cena posterior a la entrega de los Premios Oscar 2026 contará con un menú internacional que consistirá en miles de botellas de tequila, vino y champagne, así como con cientos de kilos de caviar, queso y carne con estatuillas de chocolate como postre, según retomó la agencia francesa AFP.

A esta tradicional fiesta postceremonia se le conoce como el Baile de los Gobernadores y ofrecerá platos tradicionales como el clásico pastel de pollo del chef Wolfgang Puck y nuevas propuestas como una gran estación de sushi a la carta.

Imagen: AFP

¡Qué bien comen los invitados de los Premios Oscar 2026!

El chef Wolfgang Puck ha sido el encargado del menú del “Governors Ball” por 32 años consecutivos y, para la edición 98 de los Premios de la Academia, su equipo preparó cerca de 25 mil platillos, según dijo a AFP.

“Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás”. Wolfgang Puck

Imagen: AFP

Cabe destacar que el chef fue parte de una presentación del menú a la prensa este martes, en donde se robó la atención de las cámaras al flamear un corte tomahawk.

Puck aseguró que los invitados de la cena posterior a los Premios Oscar tendrán opciones para todos los gustos e, incluso, bromeó sobre los medicamentos para adelgazar.

“Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas”, bromeó en entrevista con AFP.

El menú para el Baile de los Gobernadores

Wolfgang Puck aseguró que las cantidades son importantes en el Governors Ball, por lo que anticipó el siguiente menú:

Mil 200 pasteles de pollo

22 kilos de trufas negras

Mil platos de macarrones con queso

30 kilos de caviar

100 kilos de chuletas tomahawk

Decenas de kilos de salmón ahumado

Imagen: AFP

Además, se prepararon 6 mil estatuillas de chocolate en forma de Oscar para los invitados a la prestigiosa gala que premia a lo mejor del cine de Hollywood en el año.

Cabe destacar que este postre, que es decorado con un aerosol dorado, ya es una tradición del Baile de los Gobernadores.

Imagen: AFP

Foto: AFP

“Es tan difícil ganar un Oscar“, dijo a AFP el chef Garry Larduinat. “Así que tener uno de chocolate y llevarlo a casa es muy especial. Y éste es el único lugar en el que lo puedes tener”.

¿Y qué bebidas van a presentar en la cena de los Oscar 2026?

En la oferta de bebidas, los socios de la fiesta post-Oscar alistan miles de botellas de vinos de diferentes regiones a cargo de la casa Domaine Clarence Dillon, de champaña Piper-Heidsieck y de sake Dassai.

Los cócteles estarán a cargo, nuevamente, del tequila Don Julio, de acuerdo con la agencia AFP. Este año las estrellas podrán beber tragos como:

“El mejor del show”

“Maestro Martini”

“La secuela”

Imagen: AFP

Foto: AFP

Cabe destacar que las bebidas de este año cuentan con inspiraciones mexicanas e italianas, dijo Lorenzo Antinori, cofundador del prestigioso Bar Leone en Hong Kong.

¿Cuándo serán los Oscar y quiénes son los favoritos?

La 98ª ceremonia de los Premios de la Academia se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Conan O’Brien, presentador y comediante estadounidense, repetirá su papel como conductor de los Oscars en 2026, luego de la buena recepción que tuvo su conducción en 2025.

16:00 horas : Inicio de transmisión de la Alfombra Roja (tiempo del Centro de México)

: Inicio de transmisión de la Alfombra Roja (tiempo del Centro de México) 17:00 horas: Inicio oficial de la Ceremonia de Premiación (tiempo del Centro de México)

La transmisión de los Premios Oscar será a través de la plataforma de streaming HBO Max.

