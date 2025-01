Mesa de regalos ya está en cines; ¿te casarías con tu amigo?

GENERANDO AUDIO...

“Mesa de Regalos” es una comedia en la que un par de amigos buscan dinero, pero encuentran el amor, la cual tuvo su estreno en Ciudad de México en una función con público que dejó abrumados a los protagonistas, quienes estaban rodeados de amigos y fanáticos ansioso por conocer su trabajo. La cinta la protagonizan José Eduardo Derbez y Cassandra Sánchez-Navarro.

“Se sintió increíble esa respuesta yo nunca había tenido esa experiencia de terminar una película y que te aplaudieran y nos aplaudieron tres veces. Saliendo de ahí hablaban de la ‘peli’ y fue como un momento en que nos volteamos a ver y dijimos es como ‘overwhelming’”, declaró en entrevista para Unotv.com la protagonista Cassandra Sánchez-Navarro.

La historia trata sobre jóvenes que no buscan casarse y quieren cumplir sus sueños. Tiene muy buen humor y un soundtrack clásico para todos los que han ido a una boda en América Latina.

“Una película puede ser muy bien actuada, muy bien dirigida y en edición le dan en la madre, la música puede darle en la madre son muchos factores que tienen que ir muy exactos para que algo funcione y obviamente si todo está bien hecho va a ser un gran producto”, consideró José Eduardo Derbez.

“Mesa de regalos” puso a reflexionar a todo su elenco sobre la importancia de las relaciones actuales y de la amistad. Tal es el caso de Irán Castillo, quien por su parte señaló:

“Pues yo de hecho, mi pareja, sí fuimos bastante tiempo amigos muchos años, entonces me identifico un poco porque si fuimos amigos y cada quien tenía su pareja”.

En el mismo sentido habló el padre de la protagonista en la trama de la película, Ariel López Padilla: “Bueno yo me he casado cinco veces y siempre he buscado que haya una profunda amistad, hoy por hoy mi esposa Paulina es mi mejor amiga, confidente, cómplice”.

“Mesa de Regalos” se trabajó en equipo y permitió a los actores aportar su granito de arena, dijo Noé Santillán-López, al relatar que “en las mañanas llegaban Cassandra y José Eduardo también a proponer cosas a cambiar todo el guion, todo lo que habíamos trabajado todas esas horas, pues no importaba”.

Verónica Bravo, Gustavo Egelhaaf, Daniel Tovar y Nicolasa Ortiz Monasterio, completan el elenco de “Mesa de regalos” que ya está en cines.