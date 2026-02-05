Lanzan “Michael Jackson: The Trial”, la serie que muestra imágenes inéditas del juicio por abuso infantil

GENERANDO AUDIO...

Channel 4 y Wonderhood Studios lanzaron oficialmente “Michael Jackson: El Juicio“, la nueva serie documental de cuatro partes que analiza el juicio del llamado “Rey del Pop” por el cargo de abuso sexual infantil en 2005 y promete nuevas revelaciones sobre los juicios que terminaron el 13 de junio de hace 21 años con una absolución a favor del cantante.

La serie, que se estrenó este miércoles 4 de febrero para los usuarios de Channel 4 de Reino Unido, incluye imágenes exclusivas y grabaciones inéditas de Michael Jackson, sus allegados y la policía de Los Ángeles, Estados Unidos (EE.UU).

¿De qué trata “Michael Jackson: El Juicio”?

“Michael Jackson: El Juicio” muestra a un Jackson atormentado y solitario que confiesa secretos íntimos en grabaciones inéditas. Las grabaciones también revelan la obsesión de Michael con un niño con cáncer llamado Gavin Arvizo.

La “docu-serie” cuenta con cuatro episodios de 47 minutos cada uno que revelan diferentes aspectos del juicio:

“Salvando al Rey del Pop”: Un Jackson problemático y solitario confiesa secretos íntimos en cintas de audio nunca antes escuchadas. “Controla la Narrativa”: Tras la admisión de Jackson de compartir la cama con una niña, la policía allana el Rancho Neverland. “La Posesión”: La primera comparecencia de Jackson ante el tribunal se convierte en un circo y su juicio divide a Estados Unidos. “El Ajuste de Cuentas”: Jackson se enfrenta a hasta 18 años de prisión, pero se desata un caos cuando es declarado inocente.

El objetivo de la serie es narrar el declive de Michael Jackson más allá del “circo mediático” del llamado Juicio del Siglo para plantear preguntas profundas sobre la fama, la raza y el sistema de justicia estadounidense, según Wonderhood Studios.

¿Dónde y cómo ver “Michael Jackson: El Juicio”?

Los cuatro episodios de “Michael Jackson: El Juicio” están disponibles en el portal oficial de Channel 4 e incluye subtítulos para comprenderla mejor.

Para ver la serie documental, el usuario debe registrarse a la plataforma de Reino Unido de la siguente manera:

Entra al sitio web de Channel 4

Presiona el botón de “Register”

Ingresa tu correo electrónico

Confirma tu correo y escribe una contraseña

Ingresa tus datos personales, estos son: Nombre Apellido Fecha de nacimiento Género Dirección (de Reino Unido)

Dar clic al botón “Register”

Elige tres shows de tu preferencia para el registro

Presiona el botón “Done, let’s go”

Dale play a la serie

De esta forma, los usuarios pueden comenzar a ver “Michael Jackson: El Juicio” de manera gratuita, aunque incluye anuncios a lo largo de la serie.

¿Qué dice la crítica de esta docu-serie del “Rey del Pop”?

Hannah J Davies, especialista del diario The Guardian, señaló que “Michael Jackson: El Juicio” aborda testimonios de personas que ya se habían dado a conocer a lo largo de los últimos 20 años.

“‘Michael Jackson: The Trial’ no es tan estilizada ni tan innovadora; muchas de las personas que aparecen aquí llevan décadas contando sus historias, ya sea en libros, podcasts, blogs o en otros formatos”. Hannah J Davies

Sin embargo, reconoció que la serie destaca al cotejar los relatos de ambas partes de la historia, permitiendo al espectador decidir qué es más plausible. También reconoció las grabaciones nunca antes publicadas del músico.

“No son una prueba definitiva de ninguna irregularidad, pero sin duda son alarmantes. En un clip, Jackson declara: ‘Si me dijeras ahora mismo… ‘Michael, nunca podrías volver a ver a un niño’… me suicidaría’“, recalcó Davies.

¿Qué se sabía del juicio contra Michael Jackson?

Michael Jackson, fallecido el 25 de junio de 2009, fue absuelto en un juicio celebrado en California en 2005 por abusar sexualmente de un niño de 13 años en su rancho Neverland.

El propio diario The Guardian hizo una cronología del juicio a Michael Jackson:

28 de febrero de 2005 (Día 1): El fiscal Tom Sneddon abrió el caso alegando que Jackson abusó de un niño de 13 años bajo los efectos del alcohol en Neverland. Por su parte, el abogado defensor Thomas Mesereau sostuvo que el cantante fue víctima de una estafa orquestada por la madre del menor para obtener dinero.

El fiscal Tom Sneddon abrió el caso alegando que Jackson abusó de un niño de 13 años bajo los efectos del alcohol en Neverland. Por su parte, el abogado defensor Thomas Mesereau sostuvo que el cantante fue víctima de una estafa orquestada por la madre del menor para obtener dinero. 1 de marzo de 2005 (Día 2): El periodista Martin Bashir testificó mientras el jurado veía su polémico documental. La defensa aprovechó para recalcar que no existía ninguna prueba de ADN que vinculara a Jackson con los supuestos abusos.

El periodista Martin Bashir testificó mientras el jurado veía su polémico documental. La defensa aprovechó para recalcar que no existía ninguna prueba de ADN que vinculara a Jackson con los supuestos abusos. 2 de marzo de 2005 (Día 3): Ann Gabriel, una ex empleada, describió el estado de agitación y pánico total que vivió el equipo de Jackson tras la emisión del documental de Bashir, calificándolo como un desastre absoluto para la imagen del rey del pop.

Ann Gabriel, una ex empleada, describió el estado de agitación y pánico total que vivió el equipo de Jackson tras la emisión del documental de Bashir, calificándolo como un desastre absoluto para la imagen del rey del pop. 3 de marzo de 2005 (Día 4): La hermana del acusador reveló que sus padres permitieron que el niño durmiera en la habitación de Jackson. También testificó que su hermano se mostraba “nervioso” después de pasar tiempo a solas con el cantante en una habitación privada en Miami.

La hermana del acusador reveló que sus padres permitieron que el niño durmiera en la habitación de Jackson. También testificó que su hermano se mostraba “nervioso” después de pasar tiempo a solas con el cantante en una habitación privada en Miami. 4 de marzo de 2005 (Día 5): El jurado vio un video de Fox donde la familia elogiaba a Jackson. La fiscalía argumentó que esta grabación fue una maniobra de relaciones públicas planeada por el entorno del cantante para contrarrestar el impacto negativo del documental de Bashir.

El jurado vio un video de Fox donde la familia elogiaba a Jackson. La fiscalía argumentó que esta grabación fue una maniobra de relaciones públicas planeada por el entorno del cantante para contrarrestar el impacto negativo del documental de Bashir. 7 de marzo de 2005 (Día 6): El hermano menor del acusador, que tenía 11 años en el momento de los hechos, testificó haber presenciado a Jackson masturbándose junto a su hermano y haber visto al cantante desnudo y en estado de excitación en Neverland.

El hermano menor del acusador, que tenía 11 años en el momento de los hechos, testificó haber presenciado a Jackson masturbándose junto a su hermano y haber visto al cantante desnudo y en estado de excitación en Neverland. 8 de marzo de 2005 (Día 7): La defensa intentó desacreditar al hermano menor presentando una tarjeta del Día del Padre que el niño le escribió a Jackson, donde lo llamaba su “súper mejor amigo” y le expresaba su amor, contradiciendo la narrativa de miedo.

La defensa intentó desacreditar al hermano menor presentando una tarjeta del Día del Padre que el niño le escribió a Jackson, donde lo llamaba su “súper mejor amigo” y le expresaba su amor, contradiciendo la narrativa de miedo. 9 de marzo de 2005 (Día 8): El acusador principal confrontó a Jackson en la sala de audiencias, aunque evitó el contacto visual. Relató cómo Jackson lo invitó a su casa durante su tratamiento contra el cáncer, describiendo una amistad intermitente.

El acusador principal confrontó a Jackson en la sala de audiencias, aunque evitó el contacto visual. Relató cómo Jackson lo invitó a su casa durante su tratamiento contra el cáncer, describiendo una amistad intermitente. 10 de marzo de 2005 (Día 9): En un episodio surrealista, Jackson llegó tarde al tribunal vestido en pijama tras pasar por el hospital por problemas de espalda. Ese mismo día, el joven acusador detalló ante el jurado incidentes específicos de abuso sexual.

En un episodio surrealista, Jackson llegó tarde al tribunal vestido en pijama tras pasar por el hospital por problemas de espalda. Ese mismo día, el joven acusador detalló ante el jurado incidentes específicos de abuso sexual. 14 de marzo de 2005 (Día 10): Durante el contrainterrogatorio, el adolescente de 15 años admitió haberle asegurado previamente a un profesor que Michael Jackson nunca lo había tocado indebidamente.

Durante el contrainterrogatorio, el adolescente de 15 años admitió haberle asegurado previamente a un profesor que Michael Jackson nunca lo había tocado indebidamente. 15 de marzo de 2005 (Día 11): El joven explicó que mintió al negar los abusos en el pasado porque no quería ser objeto de burlas en su escuela; confesó que sentía miedo de que sus compañeros descubrieran lo que supuestamente había sucedido.

El joven explicó que mintió al negar los abusos en el pasado porque no quería ser objeto de burlas en su escuela; confesó que sentía miedo de que sus compañeros descubrieran lo que supuestamente había sucedido. 16 de marzo de 2005 (Día 12): El investigador principal, Steve Robel, testificó que el acusador le mencionó inicialmente entre cinco y siete incidentes de abuso, aunque solo pudo describir dos de ellos con un nivel de detalle significativo.

El investigador principal, Steve Robel, testificó que el acusador le mencionó inicialmente entre cinco y siete incidentes de abuso, aunque solo pudo describir dos de ellos con un nivel de detalle significativo. 17 de marzo de 2005 (Día 13): La fiscalía mostró revistas y videos pornográficos confiscados en Neverland. Sin embargo, los testigos admitieron que no había pruebas de que Jackson se los mostrara al niño y que parte del material se publicó después de que el joven abandonara el rancho.

Fuente: The Guardian

El “Rey del Pop” murió de un paro cardíaco, a los 50 años, el 25 de junio de 2009 en su mansión alquilada en Los Ángeles, mientras ensayaba para una serie de conciertos en Londres.

