Bad Bunny sorprende con un “¡Viva México!”, previo a su show del Super Bowl 2026

Bad Bunny también saludó a una fan. Foto: AFP

El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a sus seguidores mexicanos durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl 2026, al lanzar un grito dedicado a México que provocó reacciones entre los asistentes.

El momento ocurrió casi al cierre del evento, cuando una persona del público le gritó: “México te ama y mi mamá también”.

El artista respondió con entusiasmo: “¡Viva México ca…!”.

Incluso también mandó un saludo a la mamá de quien le gritó, pues le pidió un saludo por ser su fan.

“Saludo a tu mamá y a la de todo el mundo!”, lo que generó aplausos y reacciones entre los presentes.

El gesto del intérprete, considerado uno de los artistas más populares del mundo, destacó entre sus declaraciones previas a su presentación como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl 2026.

La respuesta del “Conejo Malo”, fue interpretada como una muestra de cercanía con el público mexicano, que forma parte importante de su audiencia internacional y latinoamericana.

Durante la conferencia realizada en el centro de convenciones Moscone, en San Francisco, el artista respondió preguntas sobre su próxima actuación y el significado de este momento en su carrera.

Bad Bunny promete una “enorme fiesta” en el Super Bowl 2026

Bad Bunny. Foto: AFP

El cantante aseguró que su presentación será una “enorme fiesta” y afirmó que no será necesario entender español para disfrutar el espectáculo.

“Sólo quiero que la gente se divierta. Va a ser una enorme fiesta. Va a ser lo que la gente siempre puede esperar de mí”, señaló el artista, quien alternó declaraciones en inglés con algunas frases en español.

El espectáculo se realizará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, durante el descanso del partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

Será el primer show del Super Bowl principalmente en español

La presentación de Bad Bunny marcará un momento relevante, ya que será el primer espectáculo de medio tiempo del Super Bowl interpretado principalmente en español.

El cantante, de 31 años, ya había participado anteriormente en este evento en 2020 como invitado junto a Shakira y Jennifer López, aunque en esta ocasión será el artista principal.

El puertorriqueño señaló que no imaginaba encabezar el espectáculo, incluso tras el éxito de su álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que se convirtió en el primer disco completamente en español en ganar el Grammy a álbum del año.

Bad Bunny adelanta invitados, pero mantiene el secreto

Durante la conferencia, el intérprete confirmó que contará con invitados especiales, aunque evitó revelar nombres.

“Tengo muchos invitados, van a ser mi familia, mis amigos, toda la comunidad latina alrededor del mundo que me apoya”, dijo el cantante.

También afirmó que busca disfrutar el momento sin presión y centrarse en ofrecer un espectáculo que conecte con el público.

Su presentación en el Super Bowl 2026 lo colocará junto a artistas que han encabezado este evento, como Rihanna, Lady Gaga, Madonna y Prince, consolidando su presencia como una de las figuras más influyentes de la música actual.

