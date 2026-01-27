Laura Flores sorprende con radical cambio de look y causa revuelo en redes sociales

GENERANDO AUDIO...

Desató elogios de usuarios de redes sociales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Laura Flores volvió a colocarse en el centro de la conversación tras reaparecer en redes sociales con una imagen completamente distinta a la que la acompañó durante décadas.

Luego de un 2025 marcado por la atención mediática en torno a su vida sentimental, la actriz de 61 años sorprendió a sus seguidores al compartir una nueva sesión fotográfica en su cuenta de Instagram, donde luce un tono de cabello distinto y que transformó por completo su apariencia.

El cambio llegó poco tiempo después del final de la telenovela “Los Hilos del Pasado”, producción en la que Laura Flores todavía aparecía con su imagen tradicional.

Ahora, la actriz dejó atrás el color que fue parte esencial de su sello personal para mostrarse con un nuevo estilo más sobrio, moderno y sofisticado.

Un look que rejuveneció a Laura Flores

De acuerdo con especialistas en imagen, el nuevo tono de cabello aporta frescura y resalta las facciones de la actriz, además de darle un aire más juvenil.

El cambio fue acompañado por un maquillaje natural que enfatiza su piel y su mirada, detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en llegar. En los comentarios, fans y colegas llenaron de elogios la publicación, destacando su elegancia y seguridad.

Mensajes como “te ves espectacular”, “pareces otra persona” y “más bella que nunca” se repitieron en su perfil, donde miles celebraron su transformación.

¿Cambio personal o nuevo proyecto?

Hasta el momento, Laura Flores no ha confirmado si este nuevo look responde a una decisión personal para cerrar ciclos o si se trata de una caracterización para algún proyecto próximo.

La actriz tampoco dio pistas claras sobre un posible regreso inmediato a la televisión, aunque su actividad constante en teatro y música mantiene vigente su presencia en el medio artístico.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.