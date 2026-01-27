Ticketmaster aclara qué pasó con la venta de boletos para los conciertos de BTS

GENERANDO AUDIO...

Ticketmaster se manifiesta en contra de la reventa. Foto: Getty Images

Ticketmaster México reconoció la alta expectativa generada por el tour de BTS y la relevancia que este momento representa para la comunidad de fans. Ante la polémica, la empresa señaló a través de un comunicado que el proceso de venta de boletos provocó entusiasmo, pero también dudas y frustración, por lo que consideró necesario ofrecer información clara sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la plataforma, la venta de boletos para BTS registró una demanda sin precedentes, ya que más de 2.1 millones de usuarios ingresaron al sitio con la intención de adquirir entradas. Durante las preventas y la venta general, se alcanzó un pico de más de 1.1 millones de personas formadas simultáneamente en la fila virtual.

Alta demanda y disponibilidad limitada de boletos para BTS

Ticketmaster explicó que esta alta demanda contrastó con una disponibilidad total de 136 mil 400 boletos, correspondientes a tres fechas, las cuales fueron definidas previamente por BTS, su equipo y el promotor de la gira, de acuerdo con la configuración del escenario y la capacidad del recinto.

La empresa indicó que esta diferencia estructural entre el número de personas interesadas y la cantidad de boletos disponibles es la principal razón por la cual no fue posible satisfacer la totalidad de la demanda durante el proceso de venta.

Precios y venta digital

En relación con los precios de los boletos, Ticketmaster México enfatizó que no utiliza precios dinámicos ni algoritmos que modifiquen el costo durante la venta.

Señaló que los precios fueron establecidos por el artista, su equipo y el promotor, de acuerdo con la ubicación de cada sección, y que se mantuvieron sin cambios durante toda la preventa y la venta general.

Durante estas etapas, no se emitieron boletos físicos, ya que la venta se realizó exclusivamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, mediante procesos diseñados para garantizar la trazabilidad, el control y la seguridad en cada compra.

Ticketmaster rechazó la reventa

La empresa rechazó de manera categórica la reventa ilegal, al considerar que afecta a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos. Aclaró que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos cuya existencia no es verificada, e incluso pueden ofrecer entradas que aún no han sido adquiridas.

Ticketmaster precisó que ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a sus sistemas ni a la venta primaria. Asimismo, reconoció que la reventa ilegal es un desafío para toda la industria del entretenimiento, por lo que destacó la importancia de la colaboración entre autoridades, promotores y plataformas para combatir prácticas abusivas y fortalecer los mecanismos de protección al consumidor.

Y es que las páginas no oficiales de reventa mostraban boletos con preciod de entre $969.00 y $6,800.00 dólares (USD), equivalentes a $16,843.00 y $118,069.00 pesos (MXN), desatando la indignación del llamado “ARMY”, fandom de la agrupación coreana.

Finalmente, la empresa reiteró que su prioridad es brindar certeza, transparencia y tranquilidad a los fans, e hizo un llamado a no adquirir boletos a través de plataformas no oficiales, ya que esto implica riesgos para la validez de las entradas y fomenta prácticas que afectan al público y a la industria en general.

