Charly Moreno: quién era el músico de Reencuentro Norteño asesinado en la balacera de Salamanca

Charly Moreno tocó por última vez el 24 de enero de 2026. Foto: Getty | Ilustrativa

El músico Alejandro “Charly” Moreno, integrante de la banda Reencuentro Norteño, falleció tras un ataque armado registrado la tarde del domingo 25 de enero de 2026 en un campo deportivo de la comunidad Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con autoridades municipales, el ataque dejó un saldo de 11 personas muertas y 12 heridos. La muerte del músico fue confirmada posteriormente a través de mensajes de condolencias en redes sociales.

¿Quién fue Charly Moreno?

Según reportes de medios locales, Alejandro “Charly” Moreno era un joven músico con talento y una fuerte pasión por las percusiones, particularmente la batería, disciplina en la que se desempeñaba dentro de Reencuentro Norteño.

Además de la música, también mostraba interés por el deporte, ya que formó parte del equipo de futbol americano de la Universidad del Verbo Encarnado (UIW), en Irapuato.

Las redes sociales de la agrupación indican que su última presentación con la banda ocurrió el 24 de enero de 2026, durante un evento privado de cumpleaños para celebrar los 71 años de una persona, realizado en Rancho Grande.

Mensajes de despedida tras la muerte de Charly Moreno

Diversas agrupaciones y espacios del ámbito musical expresaron su pésame tras el fallecimiento de Charly Moreno. Studio Digital G-Azteka, a través de su página oficial de Facebook, lamentó el hecho y extendió sus condolencias a las familias afectadas por los sucesos ocurridos en Lomas de las Flores.

“A toda la agrupación de Reencuentro Norteño estamos con ustedes. También pedimos por el eterno descanso de nuestro siempre entrañable amigo Alejandro Prieto y por todas las víctimas de este lamentable suceso. No hay palabras para describir tantos sentimientos, Dios con ustedes…”, publicó.

El grupo La Promesa del Bajío también lamentó la muerte de su amigo Alejandro Moreno, a quien describieron como una persona con un gran futuro.

“Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y a nuestros colegas de Reencuentro Norteño. Descansa en paz, amigo Alejandro “Charly” Moreno. Elevamos nuestras oraciones hasta el cielo para tu eterno descanso”.

Por su parte, Pura Banda Guanajuato se sumó a las condolencias por la muerte del exponente de la música norteña. Asimismo, Ley Kondor dedicó una canción en memoria de Charly Moreno y de todas las víctimas de la comunidad de Lomas de las Flores.

El Conjunto X-Pasión expresó su más sentido pésame y señaló que “no existen palabras para estos acontecimientos”, mientras que Grupo Cariño también envió condolencias a la familia del músico y a los integrantes de la agrupación.

