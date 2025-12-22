Muere Chris Rea a los 74 años, ícono del pop rock británico y voz del tradicional villancico “Driving Home for Christmas”

GENERANDO AUDIO...

El cantante no era fan de la fama. Foto: Reuters

Chris Rea, cantautor británico, falleció a los 74 años de edad, según confirmó su familia a la prensa del Reino Unido a la agencia de noticias AFP. El intérprete, famoso por temas como “The Road to Hell”, “Josephine” y el clásico navideño “Driving Home for Christmas”, murió de manera pacífica en un hospital tras enfrentar una breve enfermedad.

La noticia fue acompañada por un mensaje publicado en la cuenta oficial del artista en Instagram, donde se le recordó como una figura querida y fundamental para varias generaciones de oyentes.

¿Quién era Chris Rea, cantante británico que falleció a los 74 años?

Nacido en 1951 en Middlesbrough, al norte de Inglaterra, Chris Rea provenía de una familia con raíces italianas e irlandesas. Inició su trayectoria musical en la década de los setenta y logró reconocimiento internacional con su álbum debut “Whatever Happened to Benny Santini?”, especialmente gracias a la canción “Fool (If You Think It’s Over)”, que incluso le valió una nominación al Premio Grammy.

Rea construyó una carrera sólida y alejada de las tendencias pasajeras, según la prensa local, pues a lo largo de más de 40 años, lanzó más de 20 discos de estudio, dos de los cuales (“The Road to Hell” (1989) y “Auberge” (1991)) alcanzaron el primer lugar en las listas del Reino Unido.

Sobre su salud, en 2001 fue sometido a una cirugía para remover el páncreas debido al cáncer y en 2016 sufrió un accidente cerebrovascular. Aun así, continuó vinculado a la música y recientemente lanzó “The Christmas Album”, una recopilación de canciones navideñas con “Driving Home For Christmas”.

Chris Rea también fue conocido por su postura crítica hacia la fama, asegurando en varias ocasiones que prefería la sencillez de tocar guitarra y componer antes que vivir bajo los reflectores.

