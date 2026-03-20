Playa Limbo lanza “Balandra”, una canción para replantearse la vida

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La canción cuenta con la participación de Ale Zéguer. Foto: Alberto Estrada

“Balandra” es la nueva canción de Playa Limbo que tiene en conjunto con Ale Zéguer y que se perfiló como una de las favoritas desde que el grupo la escribió, pertenece a su próximo disco “Donde quiero estar”, el cual estará disponible en mayo.

“Tuvimos la fortuna de escribirla con Ale Zéguer, que es una súper compositora, amiga y representante de un pop en español bello en México”, contó Jass Reyes, vocalista de Playa Limbo.

¿Qué hay detrás de “Balandra”, nueva canción de Playa Limbo?

Reyes recordó que Ángel, integrante del grupo, ya traía una historia acerca de una mujer que quería dejarlo todo, irse a un lugar y cada quien, desde su instrumento, le dio un formato de canción, hasta que se convirtió en “Balandra”.

Por su parte, Ale comentó que tiene más de 13 años de conocer a Playa Limbo y cuando fue invitada a colaborar no dudó en hacerlo.

“Muchos se van a identificar, no solamente las mujeres, también los hombres, porque creo que es para todas estas personas que alguna vez hemos tenido ganas de salir corriendo, de dejarlo todo y empezar de cero y tener la oportunidad de volver a empezar”, destacó.

Sobre la recepción que ha tenido la canción, Ángel, integrante de Playa Limbo, señaló que ha sido buena, ya que sus fans han percibido que esta colaboración nació desde el respeto mutuo de “abrir nuestros corazones”.

“Es una canción de carretera, para ir con tu pareja e ir un lugar de paz. Lejos del ruido de la ciudad”, explicó.

Y justo es ese mensaje que tanto Playa Limbo como Ale Zéguer buscan dar con “Balandra” y llegar ese estado mental.

“Cuando escuchen esta canción vayan a ese lugar donde y se encuentren consigo mismos y le sean fiel a la mejor versión que tengan”, remató Jass Reyes.

El grupo lleva más de 10 años juntos, antes de que María León dejará la agrupación, y aseguraron que ha sido una “locura” por las giras que han tenido, los países que han visitado, pero continúan con la misma química, la admiración y respeto.

“Las ganas de seguir queriendo contar historias y creando canciones, eso es algo que no se va y ha sido todo un viaje muy bello, que la verdadera Playa Limbo somos una familia y a la cual ya se integra Ale también; la quinta Playa Limbo”, recalcó la vocalista.

La agrupación estará de gira los próximos meses por varias ciudades del país como Mérida y Puebla.

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