La Sociedad de las Pesadillas visita el Museo de los Warren; ¿qué sabemos de la película?

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La película se proyecta únicamente en salas de Cinemex. Foto: David Rubí

El proyecto que surgió en redes sociales entre creadores de contenido de terror, leyendas y brujería, logró dar el salto a la pantalla grande con una cinta que se proyectará solo en Cinemex del 19 al 22 de marzo en varias ciudades de México, se trata de “El Museo de los Warren: Un caso real de la Sociedad de las Pesadillas”.

En el filme se aprecia cómo abrieron las puertas de uno de los lugares más perturbadores del mundo para este equipo de jóvenes, que buscaban reencontrarse con la muñeca “Annabelle”.

¿Qué revelaron los integrantes de la Sociedad de las Pesadillas?

Raiza Revelles, Clau Ramírez, Reny Revelles, Pato Ramírez, Gera Avendaño y Andie Ramírez son los protagonistas de este nuevo capítulo que marca el regreso con uno de los personajes que han marcado su carrera, pues pasaron una noche en la casa que inspiró “El Conjuro” y, ahora, el Museo de los Warren es todo suyo para conocer las actividades paranormales que se registran al interior.

“Yo lo veo como un testimonio de fe, de hacer las cosas con el corazón, con honestidad, nos presentamos tal cual somos, las personalidades no están ni modificadas, ni editadas, ni actuadas y eso nos ha permitido actuar de manera honesta con nuestra audiencia”, afirmó Raiza Revelles en entrevista para Unotv.com.

Foto: David Rubí

¿Qué sabemos de “El Museo de los Warren: Un caso real de la Sociedad de las Pesadillas”?

La cinta, con un formato cercano al documental, tiene una duración de 1 hora con 45 minutos. En ella, las cámaras acompañan al grupo mientras recorren habitaciones, revisan objetos y permanecen atentos a cualquier manifestación desde el más allá.

“Siempre es impresionante ver cuando reaccionan los aparatos que tenemos porque no siempre es así, así que cuando hay actividad uno se sorprende mucho“, comentó Gera Avendaño.

Por su parte, Andie Ramírez invitó a sus seguidores a vivir la experiencia en el cine.

“Quiero invitar a todos a que vivan la investigación. Yo soy creyente de que el cine de terror se disfruta mejor en el cine, valga la redundancia”, señaló.

La propuesta de “El Museo de los Warren: Un caso real de la Sociedad de las Pesadillas” no busca convencer al público, sino permitir que cada espectador saque sus propias conclusiones.

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